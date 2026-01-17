Slot zareagował na powrót Salaha do Liverpoolu. Jaśniej się nie da

Mohamed Salah lada moment wróci do Liverpoolu. Na konferencji prasowej Arne Slot zabrał głos w sprawie powrotu gwiazdy. Zdradził, że cieszy się na jego powrót, ponieważ jest to ważny piłkarz klubu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Arne Slot

Salah jest niesamowicie ważny dla klubu i dla mnie – mówi Arne Slot

Mohamed Salah w grudniu opuścił chwilowo Liverpool, aby wziąć udział w Pucharze Narodów Afryki. Razem z reprezentacją Egiptu wciąż walczy o medal afrykańskiego czempionatu. W sobotę (17 stycznia) stanie przed szansą zajęcia 3. miejsca w rozgrywkach. O brązowy medal Egipt powalczy z reprezentacją Nigerii. Po tym meczu 33-latek wróci do Anglii, aby dokończyć sezon z The Reds.

W pamięci kibiców wciąż są jednak wydarzenia, jakie miały miejsce bezpośrednio przed jego wylotem na zgrupowanie reprezentacji. Salah został odsunięty na moment od treningów z drużyną ze względu na komentarze w mediach. Szybko jednak doszedł do porozumienia z trenerem, który przywrócił go na starcie z Brighton. Jak obecnie wygląda sytuacja na linii Arne Slot – Mohamed Salah? Głos w tej sprawie zabrał szkoleniowiec Liverpoolu na konferencji prasowej.

– Cieszę się, że wraca. Mo jest niesamowicie ważny dla klubu i dla mnie, więc cieszę się, że wraca. Nawet gdybym miał do dyspozycji 15 napastników, i tak byłbym zadowolony, że znowu jest z nami – powiedział Arne Slot, cytowany przez stronę Liverpool.com.

W środę Liverpool zmierzy się z Marsylią w Lidze Mistrzów. Dziennikarze zastanawiają się, czy Egipcjanin znajdzie się w kadrze. „To jest coś, o czym właśnie teraz wspólnie rozmawiamy” – zdradził Arne Slot.