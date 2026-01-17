Slot zareagował na powrót Salaha do Liverpoolu. Jaśniej się nie da

07:55, 17. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  liverpool.com

Mohamed Salah lada moment wróci do Liverpoolu. Na konferencji prasowej Arne Slot zabrał głos w sprawie powrotu gwiazdy. Zdradził, że cieszy się na jego powrót, ponieważ jest to ważny piłkarz klubu.

Mohamed Salah i Arne Slot
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Arne Slot

Salah jest niesamowicie ważny dla klubu i dla mnie – mówi Arne Slot

Mohamed Salah w grudniu opuścił chwilowo Liverpool, aby wziąć udział w Pucharze Narodów Afryki. Razem z reprezentacją Egiptu wciąż walczy o medal afrykańskiego czempionatu. W sobotę (17 stycznia) stanie przed szansą zajęcia 3. miejsca w rozgrywkach. O brązowy medal Egipt powalczy z reprezentacją Nigerii. Po tym meczu 33-latek wróci do Anglii, aby dokończyć sezon z The Reds.

W pamięci kibiców wciąż są jednak wydarzenia, jakie miały miejsce bezpośrednio przed jego wylotem na zgrupowanie reprezentacji. Salah został odsunięty na moment od treningów z drużyną ze względu na komentarze w mediach. Szybko jednak doszedł do porozumienia z trenerem, który przywrócił go na starcie z Brighton. Jak obecnie wygląda sytuacja na linii Arne Slot – Mohamed Salah? Głos w tej sprawie zabrał szkoleniowiec Liverpoolu na konferencji prasowej.

Cieszę się, że wraca. Mo jest niesamowicie ważny dla klubu i dla mnie, więc cieszę się, że wraca. Nawet gdybym miał do dyspozycji 15 napastników, i tak byłbym zadowolony, że znowu jest z nami – powiedział Arne Slot, cytowany przez stronę Liverpool.com.

W środę Liverpool zmierzy się z Marsylią w Lidze Mistrzów. Dziennikarze zastanawiają się, czy Egipcjanin znajdzie się w kadrze. „To jest coś, o czym właśnie teraz wspólnie rozmawiamy” – zdradził Arne Slot.

POLECAMY TAKŻE

Virgil van Dijk
Liverpool mógł stracić lidera? Zaskakujące doniesienia zza kulis
Juergen Klopp
Klopp przyjmie tylko dwie oferty. Wielka szansa dla giganta!
Arne Slot
Liverpool określił główny cel transferowy. Powalczy z Realem Madryt