Premier League spotkania 14. kolejki rozgrywała w środku tygodnia. W środowej odsłonie tej serii meczów odbyło się sześć pojedynków. Na boiskach pojawiły się takie ekipy, jak Arsenal, Chelsea czy Liverpool.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Leeds - Chelsea i Liverpool - Sunderland

Chelsea i Liverpool zatrzymane przez beniaminków

Wtorek w 14. kolejce Premier League to trzy mecze. Everton pokonał 1:0 Fulham, Manchester City wygrał 5:4 z Fulham, a Newcastle i Tottenham podzieliły się punktami (2:2). Natomiast w środę obyły się sześć spotkań. Do gry wkroczyły Arsenal, Chelsea i Liverpool.

Kanonierzy okazali się lepsi od Brentfordu po golach Mikela Merino i Bukayo Saki. Niestety, aktualny lider stawki stracił kolejnego zawodnika. Do listy kontuzjowanych dołączył Cristhian Mosquera.

W rywalizacji na The Amex padło aż siedem bramek. Brighton przegrał 3:4 z Aston Villą – dubletami popisali się Jan Paul van Hecke dla gospodarzy i Olliie Watkins dla gości. W drugiej połowie asystę przy trafieniu Amadou Onany zaliczył Matty Cash.

ASYSTA MATTY'EGO CASHA! 🇵🇱😍 Z dośrodkowania reprezentanta Polski skorzystał Amadou Onana! 🎯



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 3, 2025

Nottingham Forest zaliczyło skromne zwycięstwo na Molineux. W 72. minucie Igor Jesus skorzystał z dogrania Omariego Hutchinsona i pokonał Sama Johnstone’a. W 38. minucie Brazylijczyk także umieścił piłkę w siatce, ale uczynił to z pozycji spalonej.

Spotkania na Elland Road i Anfield Road zakończyły się sensacyjnymi wynikami. Leeds rozbiło Chelsea 3:1. Beniaminek triumfował po golach Jaki Bijola, Ao Tanaki i Dominica Calverta-Levina. The Blues odpowiedzieli tylko raz, za sprawą Pedro Neto.

AO TANAKAAAAAA! 🇯🇵🚀 Cudowna bramka Japończyka i Leeds ma drugiego gola w starciu z Chelsea! 👏🔥



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 3, 2025

Natomiast Liverpool na własnym stadionie został zatrzymany przez Sunderland. Czarne Koty, które w poprzednim sezonie występowały na zapleczu Premier League, w 67. minucie zaskoczyły The Reds bramką Chemsidine’a Talbiego. Gospodarze wyrównali 14 minut później. Nordi Mukiele niefortunnie interweniował po strzale Floriana Wirtza i skierował piłkę do własnej siatki.

Wyniki środowych spotkań 14. kolejki Premier League: