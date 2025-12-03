Sensacyjne wyniki Chelsea i Liverpoolu w Premier League. Wieczór beniaminków

23:26, 3. grudnia 2025 00:27, 4. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Premier League spotkania 14. kolejki rozgrywała w środku tygodnia. W środowej odsłonie tej serii meczów odbyło się sześć pojedynków. Na boiskach pojawiły się takie ekipy, jak Arsenal, Chelsea czy Liverpool.

Leeds - Chelsea i Liverpool - Sunderland
PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Leeds - Chelsea i Liverpool - Sunderland

Chelsea i Liverpool zatrzymane przez beniaminków

Wtorek w 14. kolejce Premier League to trzy mecze. Everton pokonał 1:0 Fulham, Manchester City wygrał 5:4 z Fulham, a Newcastle i Tottenham podzieliły się punktami (2:2). Natomiast w środę obyły się sześć spotkań. Do gry wkroczyły Arsenal, Chelsea i Liverpool.

Kanonierzy okazali się lepsi od Brentfordu po golach Mikela Merino i Bukayo Saki. Niestety, aktualny lider stawki stracił kolejnego zawodnika. Do listy kontuzjowanych dołączył Cristhian Mosquera.

W rywalizacji na The Amex padło aż siedem bramek. Brighton przegrał 3:4 z Aston Villą – dubletami popisali się Jan Paul van Hecke dla gospodarzy i Olliie Watkins dla gości. W drugiej połowie asystę przy trafieniu Amadou Onany zaliczył Matty Cash.

Nottingham Forest zaliczyło skromne zwycięstwo na Molineux. W 72. minucie Igor Jesus skorzystał z dogrania Omariego Hutchinsona i pokonał Sama Johnstone’a. W 38. minucie Brazylijczyk także umieścił piłkę w siatce, ale uczynił to z pozycji spalonej.

Spotkania na Elland Road i Anfield Road zakończyły się sensacyjnymi wynikami. Leeds rozbiło Chelsea 3:1. Beniaminek triumfował po golach Jaki Bijola, Ao Tanaki i Dominica Calverta-Levina. The Blues odpowiedzieli tylko raz, za sprawą Pedro Neto.

Natomiast Liverpool na własnym stadionie został zatrzymany przez Sunderland. Czarne Koty, które w poprzednim sezonie występowały na zapleczu Premier League, w 67. minucie zaskoczyły The Reds bramką Chemsidine’a Talbiego. Gospodarze wyrównali 14 minut później. Nordi Mukiele niefortunnie interweniował po strzale Floriana Wirtza i skierował piłkę do własnej siatki.

Wyniki środowych spotkań 14. kolejki Premier League:

  • Arsenal – Brentford 2:0
  • Brighton – Aston Villa 3:4
  • Burnley – Crystal Palace 0:1
  • Wolverhampton – Nottingham Forest 0:1
  • Leeds – Chelsea 3:1
  • Liverpool – Sunderland 1:1

