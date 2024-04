PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Piłkarze niezadowoleni z Erika ten Haga, część z nich może odejść

Manchester United ponownie zawiódł oczekiwania swoich fanów. Nie dość, że Czerwone Diabły odpadły z Ligi Mistrzów już na etapie fazy grupowej, to pod dużym znakiem zapytania stoi ich udział w przyszłorocznej edycji Champions League. Na ten moment zajmują dopiero 7. miejsce w Premier League, a strata do TOP4 wzrosła do 13 punktów.

Manchester Evening News dotarł do zaskakujących informacji od kulis klubu z Old Trafford. Dziennikarz brytyjskiej gazety Samuel Luckhurst uważa, że część piłkarzy spodziewa się zwolnienia Erika ten Haga po zakończeniu sezonu. Co więcej, znaczna część zawodników nie chce podjąć decyzji o kontynuowaniu gry w klubie ze względu na osobę trenera. Gracze Manchesteru United chcą poczekać z ostateczną informacją zwrotną ws. nowych kontraktów do czasu wyjaśnienia przyszłości 54-latka.

Holender oczywiście zaprzecza pojawiającym się w mediach plotkom odnośnie zwolnienia. Erik ten Hag jest pewny, że w następnej kampanii wciąż będzie zasiadał na ławce czerwonych diabłów. Póki co przyszłość szkoleniowca spowita jest mgłą. Aczkolwiek pewne jest, że wraz z końcem sezonu Sir Jim Ratcliffe zaprosi szkoleniowca na szczerą rozmowę, której tematem przewodnim będzie jego posada.

Następny mecz podopieczni Holendra rozegrają 21 kwietnia w Pucharze Anglii. Ich rywalem będzie drugoligowe Coventry.