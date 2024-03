IMAGO / Propaganda Photo Na zdjęciu: Gracze Man United

Manchester United wyeliminował Liverpool

O awansie przesądziła dogrywka

To wielki dzień Manchesteru United

Roy Keane pod wrażeniem Manchesteru United

– Ci piłkarze pokazali wielki charakter i osobowość. Nie widziałem czegoś takie w tym zespole od bardzo dawna. Naprawdę miło było tego doświadczyć. Old Trafford dosłownie drżało w swych posadach po tym zwycięskim golu. Niektórzy z graczy United nigdy czegoś takiego tu wcześniej nie doświadczyli – ocenił Roy Keane, będący obecnie ekspertem BBC Sport.

Puchar Anglii to dla Manchesteru United ostatnia szansa na zdobycie w tym sezonie jakiegokolwiek trofeum. Odpadnięcie w takich okolicznościach musi być ciosem dla Liverpoolu. Keane nie uważa jednak, by ta porażka mogła wpłynąć na losy mistrzostwa Anglii. Spodziewa się, że The Reds szybko się podniosą.

– To był szalony, absolutnie szalony mecz. Moglibyśmy usiąść i analizować wszystko całą noc. Klopp to świetny menedżer, więc zdoła tę sytuację ogarnąć. Jego piłkarze się podniosą, gdy wrócą po przerwie na mecze kadry – skwitował Keane.