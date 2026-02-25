Man United chce gwiazdę Bundesligi. 70 mln euro w grze

Manchester United planuje przebudowę środka pola latem. Na celowniku Czerwonych Diabłów znajduje się Felix Nmecha, za którego Borussia Dortmund żąda nawet 70 milionów euro - donosi "Bild".

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Borussia Dortmund wycenia Felixa Nmechę na 70 mln euro

Manchester United na początku stycznia zwolnił Rubena Amorima, a tymczasowym menedżerem został Michael Carrick. Anglik stoi przed trudnym zadaniem, ponieważ musi zapewnić drużynie awans do europejskich pucharów, najlepiej do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W ostatnich tygodniach forma Czerwonych Diabłów wyraźnie zwyżkuje, a zespół odniósł aż pięć zwycięstw w sześciu potyczkach i obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli Premier League.

Nie jest tajemnicą, że na Old Trafford planowana jest przebudowa środka pola, zwłaszcza w obliczu odejścia Casemiro wraz z końcem sezonu. W kręgu zainteresowań angielskiego giganta znalazł się Felix Nmecha z Borussii Dortmund. Według doniesień niemieckiego dziennika „Bild”, władze BVB są gotowe rozpocząć rozmowy tylko w przypadku oferty opiewającej na 70 milionów euro.

Sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej napięta po niedawnym związaniu się pomocnika z angielską agencją menedżerską. Ten ruch natychmiast podsycił spekulacje o możliwym transferze na Wyspy Brytyjskie. 25-letni reprezentant Niemiec znajduje się również na liście życzeń Chelsea.

Nmecha trafił do Dortmundu w 2023 roku z VfL Wolfsburg za około 30 milionów euro. W trwającym sezonie zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty w 35 występach. Jego kontrakt z niemieckim klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku.