Rodri przeżywa dramat! Guardiola potwierdza koszmarne wieści

16:38, 29. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Pep Guardiola przekazał koszmarne wieści ws. lidera Manchesteru City. Okazuje się, że Rodri nie może grać. Mistrz Europy boryka się z kontuzją kolana. To uraz, który doskwierał mu na początku sezonu.

Rodri
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri znowu kontuzjowany! To samo kolano, które miał kontuzjowane

Manchester City w weekend pokonał przed własną publicznością Burnley (5:1). W kadrze na to spotkanie nie znalazł się Rodri, który wrócił do gry w końcówce poprzedniego sezonu. Przypomnijmy, że 29-latek stracił niemal całą poprzednią kampanię ze względu na kontuzję. Podczas Mistrzostw Europy 2024 zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Na dodatek ostatnio borykał się z urazem kolana.

Okazuje się, że problemy z kolanem wciąż mu dokuczają. Na jednym z treningów zgłosił, że odczuwa duży ból i nie jest w stanie grać. Pep Guardiola bez wahania dał mu szansę na odpoczynek. Na konferencji prasowej zdradził przebieg rozmowy z pomocnikiem.

Na treningu Rodri powiedział mi: „Nie jestem w stanie grać. Bardzo boli mnie kolano, nie zagram”. Odpowiedziałem mu: „Nie możesz grać? Nie zagrasz, wystąpi ktoś inny”. To było to samo kolano, które wcześniej miał kontuzjowane – zdradził Pep Guardiola.

Do tej pory Rodri uzbierał 4 spotkania w Premier League, a do tego wystąpił w starciu z Napoli w Lidze Mistrzów. Na ten moment nie wiadomo, czy uraz jest poważny. Kolejny mecz Manchester City zagra w środę z AS Monaco, a przed przerwą na kadrę zmierzą się jeszcze w weekend z Brentford. Na ten moment zajmują 7. miejsce w tabeli ligi angielskiej.

Rodri trafił na Etihad Stadium latem 2019 roku z Atletico Madryt. Łącznie w Manchesterze City rozegrał już 270 spotkań, w których zdobył 26 goli i zanotował 32 asysty. Umowę z klubem ma ważną do czerwca 2027 roku.

