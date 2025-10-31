Guardiola przekazał optymistyczne wieści w sprawie Rodriego

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri i Pep Guardiola

Rodri gotowy na mecz Manchester City – Bournemouth

Rodri, który jeszcze niedawno pauzował z powodu zerwanego więzadła krzyżowego, wciąż odczuwa skutki tego groźnego urazu. W ostatnich tygodniach 29-letni pomocnik zmagał się z problemami mięśniowymi, przez co był zmuszony opuścić kilka spotkań swojego zespołu. Dla Manchesteru City była to spora strata, ponieważ urodzony w Madrycie gwiazdor pełni kluczową rolę w środku pola ekipy The Citizens. Na szczęście, reprezentant Hiszpanii jest już w pełni gotowy do gry i może ponownie pojawić się na murawie.

Pep Guardiola wziął udział w konferencji prasowej przed meczem Manchester City – Bournemouth w ramach 10. kolejki Premier League. – Rodri wrócił do sił po kontuzji i może być dostępny na ten weekend. Mam nadzieję, że nam pomoże – powiedział hiszpański szkoleniowiec, cytowany w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano. To jasny sygnał, iż powrót defensywnego pomocnika jest bardzo bliski. Wiele wskazuje na to, że 29-latek znajdzie się w kadrze na starcie między ekipą Obywateli a drużyną Wisienek.

Spotkanie Manchesteru City z Bournemouth zaplanowano na najbliższą niedzielę, 2 listopada. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym pojedynku o godzinie 17:30. Rodri z powodzeniem występuje w barwach angielskiego giganta od lipca 2019 roku. Potentat z Wysp Brytyjskich zapłacił za niego aż 70 milionów euro, ale na pewno nie żałuje tej inwestycji, gdyż pomocnik jest jednym z filarów zespołu z Etihad Stadium. Hiszpan w swoim CV posiada również dwa kluby z ojczyzny – Atletico Madryt oraz Villlarreal.