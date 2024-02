IMAGO / Richard Callis / Sports Press Photo Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund w ostatnim czasie imponuje formą strzelecką

Duńczyk przyznał, że spodziewał się trudnych początków w Manchesterze United

Dodał też, że coraz bardziej przyzwyczaja się do Premier League i tamtejszego tempa gry

Rasmus Hojlund: Przyzwyczajam się do Premier League i tempa gry

Rasmus Hojlund w letnim okienku dołączył do Manchesteru United. Z tym transferem kibice “Czerwonych Diabłów” wiązali ogromne nadzieje, jednak początki Duńczyka nie napawały optymizmem. Ostatnie występy za to młodego napastnika są świetne, bowiem zaczął regularnie strzelać gole w Premier League.

Były napastnik Atalanty Bergamo udzielił szczerego wywiadu serwisowi “Manchester Evening News”. Hojlund przyznał, że spodziewał się trudnego początku na Old Trafford. 20-latek dodał również, że coraz lepiej rozumie angielską ekstraklasę.

– Wiedziałem, że potrafię strzelać gole, bo pokazywałem to w Lidze Mistrzów i w moich poprzednich klubach. Przed otworzeniem konta bramkowego powtarzałem sobie: „Dobra, mogę to zrobić”. Zaczynamy się rozumieć coraz lepiej w zespole i myślę, że przyzwyczajam się do Premier League i tempa gry, tego jak gramy jako zespół – powiedział Duńczyk cytowany przez “DevilPage”.

– Wiedziałem, że zajmie to trochę czasu, ale jeśli mnie pytacie, to jasne, że wolałbym strzelić mojego pierwszego gola w lidze już we wrześniu czy październiku – dodał.

– Mam nadzieję, że podtrzymamy naszą dobrą współpracę, utrzymamy pewność siebie w zespole i będziemy stwarzać sobie sytuacje. To jest kluczowe. Trzeba być samolubnym w pewnych sytuacjach, ale trzeba również grać dla kolegów – dodał Hojlund.

