Problemy Newcastle United. Kontuzja kolejnego zawodnika

To nie są dobre dni dla Newcastle United. Drużyna straciła cztery gole i tylko zremisowała z Luton Town. Okazało się poza tym, że z powodu kontuzji z gry na dłuższy czas wypadnie kolejny zawodnik.

IMAGO / Malcolm Mackenzie Na zdjęciu: Anthony Gordon

Newcastle traci z powodu urazu kolejnego zawodnika

Poważnego urazu nabawił się Anthony Gordon

Nie wiadomo czy zawodnik wróci w tym sezonie

Problemy w Newcastle United

– Obawiamy się, że to skręcenie kostki. Nie wygląda to najlepiej – powiedział dziennikarzom menedżer Eddie Howe. Jest za wcześnie, by w tej sprawie spekulować, ale angielskie media spodziewają się, że Anthony Gordon może pauzować przez kilka miesięcy.

Jest to kolejny gracz Newcastle United, który doznał urazu. Pomocnik Joelinton już wcześniej wypadł na całą resztę sezonu. Z powodu problemów z barkiem pauzuje też bramkarz Nick Pope.

Gdyby tego było mało, na liście nieobecnych są też Matt Targett, Elliot Anderson, Joe Willock i Jamaal Lascelles.

Tak liczne urazy odbijają się na wynikach zespołu. Newcastle United znajdowało się w pierwszej czwórce w poprzednim sezonie. Obecnie Sroki plasują się dopiero na dziewiątym miejscu. Drużyna ma coraz mniejsze szanse na awans do europejskich pucharów.