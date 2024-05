Liverpool przygotowuje się do nowej ery. Po sezonie Jurgena Kloppa zastąpi Arne Slot. The Reds już planują letnie transfery, a na ich celowniku znalazł się zawodnik z Premier League. Kwota odstępnego zwala z nóg.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Liverpool -Tottenham

Liverpool zapłaci ogromną kwotę za rewelację tego sezonu Premier League?

Na Anfield Road po zakończeniu sezonu dojdzie do historycznej zmiany. Jurgen Klopp pożegna się klubem z Merseyside. Zastąpi go Arne Slot, który w swoim CV ma AZ Alkmaar i Feyenoord Rotterdam. Liverpool przygotowuje się do funkcjonowania pod wodzą nowego trenera i nieuniknionej restrukturyzacji kadry.

The Reds bez wątpienia będą chcieli wzmocnić siłę ognia. Włodarze 19-krotnych mistrzów Anglii spoglądają na lokalny rynek. Na ich celowniku znalazł się piłkarz jednej z najlepszych drużyn Premier League, Newcastle. Anthony Gordon – to nazwisko, o którym wspólnie informują Daily Express i Daily Star. Pierwsza z gazet dodatkowo podaje kwotę, jakiej Sroki mają oczekiwań za swoją gwiazdę.

100 milionów funtów, a więc aż 115 milionów euro – tyle ma kosztować 23-letni skrzydłowy. Gordon w styczniu 2023 roku zamienił Everton na Newcastle za 45 mln euro, a obecnie jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 50 mln. Czy Liverpool jest w stanie zapłacić za niego dwa razy więcej?

Gordon w tym sezonie imponuje liczbami. W 34 spotkaniach Premier League strzelił dziesięć goli i zanotował dziesięć asyst. Kapitalna dyspozycja sprawiła, że w marcu zadebiutował w reprezentacji Anglii i zaliczył dwa mecze, z Brazylią i Belgią.