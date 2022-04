Premier League: Manchester pożegna się z marzeniami o LM?

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Premier League)

Poprzednia seria gier udowodniła, że w Premier League jeszcze nie wszystko zostało rozstrzygnięte. Porażka Tottenhamu i zwycięstwo Burnley wprowadziły dodatkowe emocje, zarówno na samej górze, jak i w dolnej części tabeli. 34. kolejka to następna odsłona walki o mistrzostwo, europejskie puchary i utrzymanie.

W 34. kolejce Premier League będziemy świadkami kilku hitowych spotkań

W tej serii gier czeka nas starcie Arsenalu z United, Chelsea z West Hamem i derby Merseyside

Burnley już w ten weekend przynajmniej na chwilę może wydostać się ze strefy spadkowej

Arsenal – Manchester United

Sobota, 13:30, dla wielu to leniwe, weekendowe popołudnie, którego największymi atrakcjami są obiad, spacer i kolejny odcinek serialu. Do tej grupy na pewno nie zaliczają się sympatycy Premier League. Oni także zasiądą przed telewizorami, jednak zamiast Netflixa czy HBO Max włączą Canal Plus Sport i mecz Arsenalu z Manchesterem United. Obie ekipy walczą o 4. miejsce na koniec sezonu i kwalifikację do Ligi Mistrzów. Bliżej realizacji marzeń są Kanonierzy, którzy wyprzedzają Czerwone Diabły o trzy oczka. Niewielka różnica powoduje, że drużyna prowadzona przez Mikela Artetę nie może pozwolić sobie na porażkę – w przeciwnym przypadku zespół z Old Trafford zrówna się z nimi punktami. Do kadry gości wraca Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wspólnie z rodakiem, Bruno Fernandesem, i Jadonem Sancho mogą napsuć wiele krwi defensywie The Gunners. Porażka United niemal na pewno pozbawi ich szans na grę w kolejnej edycji Champions League.

Nieobecni:

Arsenal: Tierney, Partey

Manchester United: Cavani, Shaw, Pogba, Fred

Leicester – Aston Villa

Starcie na King Power Stadium to jedno z niewielu spotkań o pietruszkę. Lisy nie mają już szans na finisz w czołowej siódemce, z kolei The Villans są już pewni utrzymania w Premier League. To oczywiście nie oznacza, że mecz Leicester z Aston Villą zamierza nas rozczarować – obie ekipy są nastawione na ofensywę, a piłkarze tacy jak Maddison, Iheanacho, Barnes, Coutinho, Cash i Watkins potrafią zapewnić kibicom widowisko na wysokim poziomie.

Nieobecni:

Leicester: Ndidi, Bertrand, Soumare, Vardy (?)

Aston Villa: Hause, Digne, Traore, Sanson

Manchester City – Watford

Jeżeli myślisz o mistrzostwie, musisz wygrywać takie mecze. Te słowa kierowane są do Manchesteru City, który w tej serii gier mierzy się z Watfordem. Obywatele obecnie przewodzą ligowej stawce, jednak mają tylko punkty przewagi nad Liverpoolem i każde potknięcie może ich słono kosztować. Nikt nie spodziewa się, że Szerszenie zdołają przeciwstawić się rozpędzonym gospodarzom, ale podopieczni Pepa Guardioli nie mogą pozwolić sobie na choćby chwilę roztargnienia w zmaganiach z rywalem, który właściwie jest już pogodzony ze spadkiem z Premier League.

🔵 M A T C H D A Y 🐝 #ManCity

Nieobecni:

Manchester City: Walker, Ake, Stones

Watford: Cucho, N’Koulou, Kalu, Sierralta

Norwich – Newcastle

Norwich, podobnie jak Watford, już właściwie pożegnało się z elitą. Kanarki mają jeszcze matematyczne szanse na utrzymanie, ale ich strata do bezpiecznej lokaty wydaje się zbyt duża. Mimo tego kibice zgromadzeni na Carrow Road nie powinni się nudzić, o co na pewno zadba Teemu Pukki. Fin trafiał do siatki rywali w dwóch ostatnich spotkaniach i zapewne poszuka drogi także do bramki strzeżonej przez Martina Dubravkę. Pewne pozostania w Premier League Newcastle już nic nie musi, ale bez wątpienia nie pozwoli sobie na porażkę. Eddie Howe będzie chciał udowodnić, że projekt, za który jest odpowiedzialny, pracuje na wysokich obrotach.

Nieobecni:

Norwich: Idah, Kabak, Omobamidele, Sargent, Rupp

Newcastle: Wilson, Trippier, Fraser

Brentford – Tottenham

Ivan Toney, Bryan Mbeumo i Christian Eriksen kontra Heung-Min Son, Harry Kane i Dejan Kulusevski – pojedynek Brentfordu z Tottenhamem zapowiada się niesamowicie interesująco. Gospodarze wygrali trzy mecze z rzędu, a w pokonanym polu zostawili Chelsea, West Ham i Brentford, z kolei walczący o Ligę Mistrzów Spurs rozbili Newcastle i Aston Villę, jednak zostali zatrzymani przez Brighton. Pszczoły poszukają kolejnego skalpu, natomiast przyjezdni będą musieli się mocno natrudzić, by z Brentford Community Stadium wywieźć tak potrzebny komplet punktów.

👊 𝐌 𝐀 𝐓 𝐂 𝐇 𝐃 𝐀 𝐘 👊



🆚 Tottenham Hotspur

📍 Brentford Community Stadium

🕠 5.30pm

🕠 5.30pm 📺 Sky Sports #BrentfordFC #BRETOT

Nieobecni:

Brentford: Onyeka, Pinnock, Jorgensen, Canos

Tottenham: Tanganga, Doherty, Skipp

Brighton – Southampton

Wprawdzie Brighton i Southampton są już pewne gry w Premier League w kolejnym sezonie, jednak to nie oznacza, że mecze z udziałem tych ekip nie dostarczają już żadnych emocji. Obie drużyny dzieli trzy pozycje i tylko jeden punkt. Mewy potrafiły pokonać Tottenham, z kolei Święci zdołali wygrać z Arsenalem. Czy na The Amex po raz kolejny ujrzymy popis Jana Bednarka? Reprezentant Polski z pewnością poszuka kolejnego trafienia.

Graham will speak to the press shortly ahead of Southampton's visit this weekend. 🗣️



💬 @BrightonTools // #BHAFC 🔵⚪️

Nieobecni:

Brighton: Moder, Duffy, Bissouma

Southampton: McCarthy

Burnley – Wolverhampton

Po zwycięstwie nad Southampton nadzieje na pozostanie w Premier League odżyły – Burnley zbliżyło się do Evertonu i już w tej kolejce może wyprzedzić The Toffees. Przynajmniej na chwilę – ekipa Franka Lamparda będzie miała jeden mecz rozegrany mniej. The Clarets, już bez Seana Dyche’a u steru, podejmie Wolverhampton i wcale nie jest bez szans w tej potyczce. Wilki wyraźnie spuściły z tonu i czekają tylko na zakończenie sezonu.

⏪ Reflection on Saints win

🧮 New tactics and 'little tweaks'

🎢 Working our way up the league



#BURWOL | #UTC

Nieobecni:

Burnley

Wolverhampton: Neves, Podence, Kilman, Hoever

Chelsea – West Ham

Uwielbiamy derby Londynu, prawda? Zwłaszcza jeżeli rozgrywane są o pełną pulę. Chelsea podejmuje West Ham w meczu o europejskie puchary. The Blues zajmują 3. lokatę, jednak seria niekorzystnych wyników może sprawić, że Arsenal i Tottenham włączą się w walkę o podium. Z kolei Młoty chcą uplasować się jak najwyżej i po raz kolejny reprezentować Anglię na międzynarodowej arenie, ale jednocześnie muszą bronić się przed Wolves.

The latest injury news from the boss ahead of #CheWhu. ⤵️

Nieobecni:

Chelsea

West Ham: Ogbonna, Zouma, Diop

Liverpool – Everton

Liverpool ma jeden cel – zdobyć jak najwięcej punktów. The Reds muszą liczyć także na potknięcie City, jednak sami muszą unikać najmniejszych wpadek. Jednym ze spotkań podwyższonego ryzyka w przypadku ekipy Jurgena Kloppa są derby Merseyside. Everton, mimo zaskakująco niskiej pozycji w tabeli, nie będzie łatwym rywalem dla wicelidera Premier League. Mimo wszystko wydaje się, że gospodarze zapiszą na swoim koncie kolejne trzy oczka. Osłabieni The Toffees muszą nerwowo oglądać się za siebie – strefa spadkowa jeszcze nigdy nie była tak blisko.

Nieobecni:

Liverpool: Firmino (?)

Everton: Townsend, Patterson, Calvert-Lewin, van de Beek, Gomes

Crystal Palace – Leeds

Przed rozpoczęciem sezonu Patrick Vieira był wymieniany numer jeden w “wyścigu o tytuł” najszybciej zwolnionego menedżera Premier League. Tymczasem Francuz zbudował na Selhurst Park naprawdę interesujący projekt. Orły spokojnie mogą szykować się do kolejnych rozgrywek – obecnie plasują się na 14. lokacie. W tej serii gier londyńczycy podejmą Leeds, które ciągle czuje na plecach oddech strefy spadkowej.

The boss will be speaking to the media at 11:00 (BST) ahead of our match against Leeds United 🎙



You can watch live on Palace TV+ 💻

Nieobecni: