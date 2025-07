Manchester United musi wybrać. Jeden z tych piłkarzy odejdzie

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United gotowy sprzedać napastnika

Do tej pory Manchester United pożegnał trzech piłkarzy, a z Old Trafford rozstali się Victor Lindelöf, Christian Eriksen i Jonny Evans. Szwed i Duńczyk nie otrzymali propozycji przedłużenia umowy, natomiast północnoirlandzki obrońca zakończył karierę. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec transferów z klubu.

Portal GiveMeSport przekonuje, że Ruben Amorim nie widzi w swoim projekcie miejsca dla Rasmusa Hojlunda. Napastnik sprowadzony z Atalanty ma za sobą już dwa sezony w szeregach United – w 95 meczach zdobył 26 bramek i zanotował 6 asyst. Zainteresowanie pozyskaniem 22-latka wyrażają przede wszystkim ekipy z Serie A.

Jednak jeżeli reprezentant Danii nie zmieni klubowych barw, Czerwone Diabły będą gotowe sprzedać Joshuę Zirkzee. Do tej pory Holender raczej nie obawiał się o swoją przyszłość – jego notowania stały dosyć wysoko. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość 24-latka zależy od tego, czy Hojlund ostatecznie pozostanie na Old Trafford.