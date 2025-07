Liverpool chce francuskiego obrońcę. Gigant poznał cenę

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Castello Lukeba na radarze Liverpoolu

Liverpool planuje wzmocnić linię defensywną przed startem nowego sezonu. Jednym z głównych celów transferowych klubu z Anfield Road jest Castello Lukeba. 22-letni środkowy obrońca RB Lipsk wzbudził poważne zainteresowanie mistrzów Anglii, którzy postrzegają Francuza jako następcę Virgila van Dijka. Choć Holender niedawno przedłużył kontrakt do czerwca 2027 roku, jego wiek zmusza klub do myślenia długofalowego.

Lukeba to jeden z najbardziej utalentowanych stoperów młodego pokolenia w Europie. Już teraz prezentuje jakość, która mogłaby wzmocnić defensywę Liverpoolu od pierwszego sezonu. Lipsk znany jest z doskonałego rozwijania młodych talentów i późniejszego czerpania zysków z ich sprzedaży. W przypadku Lukeby decyzja o rozstaniu nie będzie łatwa. Klub wysoko ceni swojego zawodnika, a jak donosi „TBR Football”, oczekuje za niego nawet 65 milionów euro.

Dla Lukeby możliwość gry w Premier League, szczególnie w barwach aktualnych mistrzów Anglii, mogłaby być atrakcyjnym krokiem w karierze. Francuz z pewnością chciałby sprawdzić się w Premier League, a przenosiny do Liverpoolu mogłyby stanowić idealną okazję do dalszego rozwoju i walki o najwyższe cele. Lukeba ma ważny kontrakt w niemieckim klubie do 30 czerwca 2029 roku. W barwach RB Lipsk dotąd rozegrał 72 spotkania i zdobył jedną bramkę.