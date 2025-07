Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford chce dołączyć do FC Barcelony

Marcus Rashford ma za sobą trudny sezon. Ruben Amorim, po przyjściu do Manchesteru United, natychmiastowo skreślił Anglika. Zimą napastnik opuścił szeregi Czerwonych Diabłów i trafił na wypożyczenie do Aston Villi. The Villans finalnie nie zdecydowali się na jego wykup. Piłkarz ostatecznie wrócił już na Old Trafford, choć już nie ma przyszłości w tym klubie.

Z informacji przekazanych przez serwis „Fichajes” dowiadujemy się, że Marcus Rashford podjął już decyzję odnośnie swojej klubowej przyszłości. Wychowanek Manchesteru United za wszelką cenę chce dołączyć do FC Barcelony. Napastnik już od dłuższego czasu jest łączony z przeprowadzką do Hiszpanii. Duma Katalonii bowiem wykazuje zainteresowanie jego osobą.

Transfer Marcusa Rashforda do FC Barcelony faktycznie może dojść do skutku. Dotychczas głównym celem Dumy Katalonii był Nico Williams. Hiszpan jednak przedłużył kontrakt z Athleticiem Bilbao, tym samym mistrzowie Hiszpanii zaczęli rozglądać się za innymi piłkarzami. Anglik zatem może osiągnąć swój cel, jakim byłaby gra pod okiem Hansiego Flicka.

Marcus Rashford w poprzednim sezonie rozegrał 17 spotkań. W tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć sześć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia angielskiego napastnika na 50 milionów euro.