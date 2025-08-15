Premier League 2025/26: Liverpool i Chelsea w grze o tytuł, beniaminkowie, transfery i pierwsza kolejka

Nowy sezon Premier League rozpoczyna się już w ten weekend. Liverpool będzie w stanie obronić mistrzowski tytuł? Do gry wchodzą giganci, w tym Chelsea czy Arsenal. Oto kluczowe informacje przed startem ligi angielskiej.

Kto wygra Premier League 2025/26? W grze cztery kluby

Nowy sezon Premier League zapowiada się ekscytująco. W minionym czołowe kluby miały swoje problemy, a Manchester City przeżywał największy kryzys od lat. Skorzystał na tym Liverpool, który zdominował rozgrywki i w pewnym stylu sięgnął po mistrzowski tytuł. Jak będzie tym razem? Faworytem oczywiście w dalszym ciągu są The Reds, którzy wydali tego lata grube sumy na hitowe transfery. Optymizm panuje również na Stamford Bridge – Chelsea po wygraniu Klubowych Mistrzostw Świata zdaje się być dobrze przygotowana do ligowego sezonu.

W nadchodzącym sezonie nie należy tym razem skreślać Manchesteru City. Pep Guardiola dokonał kilku zmian w kadrze i liczy, że poważny kryzys został już zażegnany. Arsenal również się wzmocnił, a transfery Martina Zubimendiego czy Viktora Gyokeresa to wymarzone ruchy dla Mikela Artety.

Gdzie uplasują się natomiast Manchester United oraz Tottenham? Obie ekipy miały w minionej kampanii potężne problemy i zakończyły ligowe rozgrywki tuż nad strefą spadkową. Czerwone Diabły latem przebudowały blok ofensywny, zaś Koguty zmieniły szkoleniowca i również ciekawie się wzmocniły. Trudno natomiast liczyć, że będą w stanie rywalizować o najwyższe cele.

Najdroższe transfery Premier League w tym oknie transferowym

Kluby Premier League potężnie zbroją się tego lata. W sumie wydały na wzmocnienia grubo ponad dwa miliardy euro. Królem polowania na ten moment zdaje się być Liverpool, który dokonał dwóch najdroższych transakcji, bijąc tym samym rekord Premier League. Florian Wirtz przeniósł się na Anfield za kwotę aż 125 milionów euro. Znaczących ruchów dokonał również Manchester United, który przebudował całą ofensywę.

Florian Wirtz – z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu – 125 mln euro Hugo Ekitike – z Eintrachtu Frankfurt do Liverpoolu – 80 mln euro Benjamin Sesko – z Lipska do Manchesteru United – 76,5 mln euro Bryan Mbeumo – z Brentford do Manchesteru United – 75 mln euro Matheus Cunha – z Wolverhampton do Manchesteru United – 74,2 mln euro Martin Zubimendi – z Realu Sociedad do Arsenalu – za 70 milionów euro Viktor Gyokeres – ze Sporingu do Arsenalu – za 65,8 mln euro Mohammed Kudus – z West Hamu do Tottenhamu – 63,8 mln euro Joao Pedro – z Brighton do Chelsea – za 63,7 mln euro Anthony Elanga – z Nottingham Forest do Newcastle United – 61,4 mln euro

Nowe drużyny w Premier League

W tym sezonie stawkę Premier League uzupełniają Burnley, Leeds United oraz Sunderland. Ciekawie zapowiada się w szczególności ta ostatnia ekipa, która wróciła do angielskiej elity po siedmiu latach. Ruchy transferowe Sunderlandu sugerują, że utrzymanie nie będzie tylko miłą niespodzianką, ale oczywistym celem.

Terminarz 1. kolejki

Piątek, 15 sierpnia 2025

Liverpool – Bournemouth – godz. 21:00

Sobota, 16 sierpnia 2025

Aston Villa – Newcastle United – godz. 13:30

Brighton – Fulham – godz. 16:00

Sunderland – West Ham – godz. 16:00

Tottenham – Burnley – godz. 16:00

Wolverhampton – Manchester City – godz. 18:30

Niedziela, 17 sierpnia 2025

Chelsea – Crystal Palace – godz. 15:00

Nottingham Forest – Brentford – godz. 15:00

Manchester United – Arsenal – godz. 17:30

Poniedziałek, 18 sierpnia 2025

Leeds – Everton – godz. 21:00

Wtorek, 19 sierpnia 2025