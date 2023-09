IMAGO / Chris Myatt Na zdjęciu: Ben Chilwell

Nawarstwiają się problemy londyńskiej Chelsea

Kolejny ważny piłkarz wypada z gry z powodu kontuzji

Mauricio Pochettino nie ukrywał rozczarowania na konferencji prasowej

Pochettino potwierdza. Piłkarz Chelsea wypada z gry

Ben Chilwell nie dokończył meczu Carabao Cup, w którym Chelsea wygrała z Brighton. W piątkowe popołudnie trener Mauricio Pochettino powiedział, że klub nie jest jeszcze pewien, jak długo reprezentant Anglii będzie pauzował, ale nie wygląda to dobrze.

– Myślę, że to zła wiadomość. To, co powiedział mi lekarz, nie jest dobrą rzeczą – powiedział Pochettino.

– Wygląda na poważną kontuzję, ale musimy ją zbadać w ciągu najbliższych kilku dni i zobaczymy, przez jaki okres będzie pauzował. Ale to nie wygląda dobrze – mówił dalej.

– Jesteśmy bardzo smutni z powodu wiadomości o Benie. Trudno w tej chwili określić czas jego nieobecności, musimy to ocenić, a lekarz nam powie, a klub będzie się o tym informował – zakończył.