Robert Lewandowski ma aktualnie 17 trafień w tym sezonie ligi hiszpańskiej i traci trzy gole do Artema Dovbyka z Girony, który prowadzi w walce o tytuł króla strzelców La Liga.

Lewandowski zdobędzie koronę króla strzelców?

W tym sezonie Barcelona nie walczy już praktycznie o nic. Ekipa z Katalonii traci sporo punktów do pierwszego Realu Madryt i przegrała już walkę o zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Niemniej wciąż są spore szanse na zajęcie drugiego miejsca w tabeli La Liga i tym samym wywalczenie wicemistrzostwa kraju. Zespół Xaviego ma aktualnie kilkupunktową przewagę nad trzecią Gironą i może być raczej spokojny o swoją lokatę, szczególnie, że ich terminarz nie jest zbyt wymagający.

Jednak prawdopodobnie bardziej niż to, które miejsce na koniec sezonu zajmie FC Barcelona, fascynująca jest rywalizacja o tytuł króla strzelców La Liga. W wyścigu o to prestiżowe wyróżnienie pozostają w zasadzie czterej piłkarze. Mowa mianowicie o Artemie Dovbyku, który aktualnie przewodzi temu zestawieniu z 20 trafieniami. Drugi zaś jest Jude Bellingham, pomocnik Realu ma na swoim koncie 18 goli. Podium klasyfikacji strzelców zamyka Robert Lewandowski, który dotychczas trafił do siatki 17 razy. A taki sam dorobek ma Alexander Sorloth z Villarrealu.

35-latek swojego ostatniego gola zdobył w dzisiejszym starciu z Gironą, w doliczonym czasie gry pierwszej połowy pewnie wykorzystał rzut karny. Kapitan reprezentacji Polski w pierwszym sezonie w barwach FC Barcelony został królem strzelców ligi hiszpańskiej z 23 bramkami na koncie. Wydaje się, że w tym kampanii podobna liczba trafień – lub nieco większa – powinna znów zapewnić ten indywidualny triumf. Przed Lewandowskim jeszcze mecze z Realem Sociedad, Almerią, Rayo Vallecano oraz Sevillą.

