Liverpool - Tottenham: typy i kursy na mecz Premier League. W niedzielę na Anfield Road dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które w ostatnich tygodniach notowały bardzo słabe wyniki. W roli faworyta na murawę wyjdą gospodarze.

Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool FC Tottenham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2024 21:28 .

Liverpool – Tottenham, typy bukmacherskie

Liverpool ostatnimi bardzo słabymi występami pozbawił się szans na zdobycie mistrzowskiego tytułu. Tę kwestią rozstrzygną między sobą drużyny Arsenalu i Manchesteru City. The Reds chcą jednak dobrze zakończyć sezon i do meczu z Tottenhamem przystąpią z jednym celem, jakim jest zwycięstwo. Goście z Londynu będą chcieli natomiast przerwać fatalną serię trzech porażek. Wszystko to sprawia, że możemy spodziewać się ciekawego spotkania. W tym miejscu zwracam uwagę na ofertę BETFAN. Po rejestracji konta z kodem promocyjnym GOAL możesz zdobyć bonus 200 zł, jeżeli w niedzielnym meczu padnie choć jeden gol. Warunki tej oferty znajdziesz poniżej. Mój typ: powyżej 0,5 bramki

Bonus 200 zł za gola w meczu Liverpool – Tottenham

Bukmacher BETFAN przygotował świetną promocję na niedzielne spotkanie na Anfield Road. Podając kod promocyjny GOAL podczas rejestracji otrzymasz możliwość odebrania bonusu w wysokości 200 zł, jeżeli w meczu padnie choćby jeden gol. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w BETFAN z kodem promocyjnym GOAL. Wyraź przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości dokładnie 30 zł Postaw pierwszy po rejestracji kupon SOLO lub AKO i umieść na nim dowolne zdarzenie z meczu Liverpool – Tottenham Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00. Kupon musi zostać rozliczony do 5 maja 23:59 Stawka kuponu musi wynosić dokładnie 30 zł Jeśli w meczu Liverpool – Tottenham padnie bramka, w ciągu 48 godzin od zakończenia promocji otrzymasz freebet 200 zł

Liverpool – Tottenham, ostatnie wyniki

Liverpool w ostatnich tygodniach zanotował wyraźny spadek formy, co miało również odzwierciedlenie w wynikach. The Reds wygrali tylko jeden z pięciu ostatnich ligowych meczów. W ostatnich dwóch kolejkach zapisali na swoje konto tylko jeden punkt. Najpierw przegrali 0:2 w derbowym meczu z Evertonem, a następnie tylko zremisowali 2:2 z West Hamem United.

Jeszcze gorszą serię notuje zespół Tottenhamu, który przegrał trzy ostatnie mecze w Premier League. Koguty doznawali porażek kolejno z Newcastle United (0:4), Arsenalem (2:3) i Chelsea (0:2). Teraz czeka ich pojedynek z kolejnym wymagającym przeciwnikiem. Zdają sobie jednak sprawę, że w tym meczu walczą o zapewnienie sobie miejsca premiowanego występami w Lidze Europy.

Liverpool – Tottenham, historia

We wrześniowym pojedynku obu zespołów górą był Tottenham, który przed własną publicznością wygrał 2:1. Była to ich pierwsza wygrana z Liverpoolem od października 2017 roku. W międzyczasie obie drużyny mierzyły się aż 11 razy. Aż dziewięć z tych spotkań zakończyło się wygranymi The Reds. W niedzielne popołudnie drużyna Juergena Kloppa będzie więc chciała potwierdzić, że ostatnia porażka była tylko wypadkiem przy pracy.

Liverpool – Tottenham, kursy bukmacherskie

Choć Liverpool w ostatnich tygodniach miał problemy z odnoszeniem zwycięstw, do niedzielnego meczu przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Również zdaniem bukmacherów. Rozważając typ na wygraną Liverpoolu można liczyć na kurs wynoszący maksymalnie 1.46. Stawiając typ na wygraną Tottenhamu kursy są bliskie 6.00. Przy okazji tego meczu warto zwrócić na opisaną wyżej ofertę BETFAN, który oferuje bonus 200 zł, jeżeli w meczu padnie przynajmniej jeden gol.

Liverpool – Tottenham, typ kibiców

Liverpool – Tottenham, przewidywane składy

Liverpool do niedzielnego spotkania przystąpi na pewno bez trzech zawodników. Problemy zdrowotne eliminują z gry Thiago Alcantarę, Diogo Jotę i Joela Matipa.

Tottenham będzie musiał natomiast sobie poradzić między innymi bez Ryana Sessegnona, Timo Wernera i Bena Daviesa.

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Rezerwowi ▼ 2 Joe Gomez 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 21 Konstantinos Tsimikas 38 Ryan Gravenberch 43 Stefan Bajcetic 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah 4 Oliver Skipp 6 Radu Dragusin 8 Yves Bissouma 11 Bryan Gil 18 Giovani Lo Celso 22 Brennan Johnson 29 Pape Sarr 40 Brandon Austin 59 Mikey Moore

Liverpool – Tottenham, transmisja meczu

Mecz Liverpool – Tottenham rozegrany zostanie w niedzielę (5 maja) o godzinie 17:30. Transmisja dostępna będzie na platformie Viaplay, a mecz skomentują Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

