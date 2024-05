PressFocus Na zdjęciu: Jewgienij Szykawka

Korona Kielce – Piast Gliwice, typy bukmacherskie

W niedzielę piłkarze Korony Kielce podejmą Piasta Gliwice w ramach 31. kolejki PKO Ekstraklasy. Zespół Kamila Kuzery wpadł do strefy spadkowej, a do bezpiecznego miejsca traci dwa punkty. Nie ma już czasu na wiele błędów ze strony kielczan, którym pozostały cztery ligowe potyczki. W dużo lepszej sytuacji są gliwiczanie, którzy wygrali trzy ostatnie spotkania. Zajmują 10. miejsce z dorobkiem 38 punktów. Piastunki aż 15 meczów zakończyli podziałem punktów. Moim zdaniem Korona podejdzie do starcia z Piastem z większą determinacją i zgarnie komplet punktów. Mój typ: zwycięstwo Korony Kielce.

Korona Kielce – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

W Kielcach po zawieszeniu za kartki wraca Dawid Błanik. Trener Kamil Kuzera przyznał, że Jewgienij Szykawka w ostatnich dniach zmagał się z urazem mięśniowym, ale liczy, że będzie w pełni sił w niedzielę. Co ciekawe, możliwy jest też powrót Dalibora Takaca. W Piaście nieobecni będą kontuzjowani Fabian Piasecki i Szczepan Mucha.

Korona Kielce – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Zespół z województwa świętokrzyskiego w miniony poniedziałek zremisował na wyjeździe z Puszczą Niepołomice (1:1). Wcześniej rozgromił na własnym boisku Radomiaka Radom (5:0). W pięciu ostatnich meczach kielczanie ponieśli dwie porażki – z Widzewem Łódź (1:3) oraz Wartą Poznań (0:1).

Tymczasem Piast spisuje się fenomenalnie, ponieważ wygrał trzy spotkania z rzędu. W żadnym z tych spotkań nie stracił choćby jednej bramki. Na uznanie zwłaszcza zasługuje wyjazdowy triumf z Pogonią Szczecin (2:0). Ogólnie w pięciu ostatnich meczach ligowych doznał jeszcze jednej porażki z Widzewem Łódź (0:1) i zremisował z Wartą Poznań (1:1).

Korona Kielce – Piast Gliwice, historia

W rundzie jesiennej w Gliwicach w bezpośrednim starciu padł bezbramkowy remis. Piast po raz ostatni wygrał w Kielcach w czerwcu 2020 roku. Korona nie ma dobrej passy z zespołem ze Śląską, gdyż na własnym stadionie ograła Piasta w sezonie 2018/19.

Korona Kielce – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Eksperci nie widzą zdecydowanego faworyta. Jeśli twierdzisz, że zwycięstwo odniosą gospodarze, to taki kurs wynosi około 2.80. Natomiast triumf gości również wyceniono na mniej więcej 2.80. Remis na Suzuki Arenie można obstawić z kursem około 3.10.

Korona Kielce – Piast Gliwice, przewidywane składy

Korona Kielce Kamil Kuzera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Korona Kielce Kamil Kuzera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi ▼ Petteri Forssell 1 Konrad Forenc 7 Jakub Lukowski 17 Dawid Blanik 19 Jakub Konstantyn 20 Adrian Dalmau 25 Daniel Bak 66 Milosz Trojak 71 Mariusz Fornalczyk 3 Miguel Muñoz 4 Jakub Czerwinski 6 Michal Chrapek 10 Kamil Wilczek 11 Damian Kadzior 14 Jakub Holubek 24 Tom Hateley 33 Karol Szymanski 44 Sergiy Krykun 99 Piotr Urbanski

Korona Kielce – Piast Gliwice, typ kibiców

Korona Kielce – Piast Gliwice, transmisja meczu

Pojedynek Korony Kielce z Piastem Gliwice będzie transmitowany na antenie CANAL+Sport 3. Pierwszy gwizdek na Suzuki Arenie o godzinie 15:00. Mecz możesz obejrzeć na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

