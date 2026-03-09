Legenda wybrała idealnego trenera dla Manchesteru United. To nie Carrick

Manchester United jest obecnie prowadzony przez Michaela Carricka. Patrice Evra natomiast wytypował idealnego trenera dla Czerwonych Diabłow. Francuz, cytowany przez "Metro", uważa, że jest to Luis Enrique z Paris Saint-Germain.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Patrice Evra: Wymarzonym trenerem dla Manchesteru United byłby Luis Enrique

Manchester United nie tak dawno dokonał zmiany na ławce trenerskiej. Dziś opiekunem drużyny jest Michael Carrick i był to strzał w dziesiątkę. Zespół pod wodzą angielskiego szkoleniowca spisuje się bardzo dobrze, choć zdarzyła im się ostatnio porażka z Newcastle United (1:2). 44-latek ma poparcie zarządu, ale Czerwone Diabły rozglądają się na rynku za innymi opcjami.

Tymczasem głos w sprawie trenera Manchesteru United zabrał Patrice Evra. Były lewy obrońca, cytowany przez serwis „Metro”, wybrał idealnego szkoleniowca, który powinien zawitać na Old Trafford. Wybór Francuza padł na Luisa Enrique z Paris Saint-Germain.

– Nie rozmawiam z zarządem Manchesteru United, ani sir Jimem Ratcliffe’em, ale jeśli chodzi o moją szczerą opinię, bez urazy dla Paris Saint-Germain i Nassera Al-Khelaifi’ego, wymarzonym trenerem dla United byłby Luis Enrique – mówił Patrice Evra.

– Uwielbiam tego gościa, jego filozofię, doceniam to, przez co przeszedł w życiu osobistym i w jaki sposób to przezwyciężył. To wiele mówi o jego osobowości – podkreślił Francuz.

Manchester United kolejny mecz ligowy rozegra już w najbliższą niedzielę. Tego dnia podopieczni Michaela Carricka zmierzą się przed własną publicznością z Aston Villą.