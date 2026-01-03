Wolverhampton Wanderers z premierowym zwycięstwem w trwającym sezonie Premier League! Wilki rozbiły West Ham United w spotkaniu o sześć punktów.

Wolverhampton z pierwszym zwycięstwem

Do sobotniego pojedynku Wolverhampton przystępowało z dorobkiem… trzech punktów wywalczonych w 19 meczach. Wilki oczywiście zamykały tabelę Premier League. Na Molineux przyjechał West Ham, który nie radził sobie wyraźnie lepiej. Młoty wywalczyły tylko 14 oczek.

Już w 4. minucie Jhon Arias skorzystał z dogrania Hee-Chana Hwanga i zaskoczył Alphonse’a Areolę. W 31. minucie reprezentant Korei Południowej nie pomylił się z 11. metra i podwyższył prowadzenie gospodarzy. Jeszcze przed przerwą francuski golkiper po raz trzeci musiał sięgać do siatki – tym razem pokonał go Matheus Mane.

W drugie połowie wynik nie uległ zmianie. Dla Wolverhampton było to pierwsze zwycięstwo w obecnych rozgrywkach i drugi z rzędu mecz bez porażki. W poprzedniej kolejce Wilki zatrzymały Manchester United.

Wolverhampton – West Ham 3:0 (3:0)

Arias 4′, Hwang Hee-Chan 31′, Mane 41′