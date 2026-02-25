Onana podjął decyzję ws. przyszłości. Co na to Manchester United?

12:43, 25. lutego 2026 19:22, 25. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Guardian

Andre Onana przebywa obecnie na wypożyczeniu w Trabzonsporze. 29-letni bramkarz po zakończeniu aktualnego sezonu planuje wrócić do Manchesteru United i walczyć o miano podstawowego bramkarza - poinformował brytyjski dziennik The Guardian.

Andre Onana
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana chce wrócić do Manchesteru United

Andre Onana podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony na rok z Manchesteru United do Trabzonsporu. Kameruński bramkarz prezentuje się bardzo solidnie na tureckich boiskach i dlatego coraz częściej mówi się, że klub znad Bosforu chciałby wykupić go na stałe. Sam zawodnik ma jednak inne plany i nie zamierza pozostawać na Medical Park Stadyumu po zakończeniu aktualnego sezonu. Jego celem jest powrót do Anglii oraz ponowna walka o miejsce między słupkami na Old Trafford.

Jak donosi brytyjski dziennik „The Guardian”, 29-letni golkiper chce wrócić do Manchesteru United i przekonać sztab szkoleniowy do swojej kandydatury. Onana liczy, że pojedzie z zespołem Czerwonych Diabłów na przedsezonowy obóz przygotowawczy, gdzie pokaże się z jak najlepszej strony i spróbuje wygryźć Senne’a Lammensa z podstawowego składu.

Taki scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny, ponieważ Michael Carrick oraz jego asystenci obdarzyli 23-letniego Belga dużym zaufaniem. Wiele wskazuje więc na to, że Kameruńczyk nie ma czego szukać w ekipie Red Devils, gdzie hierarchia jest już ustalona.

Onana trafił do Manchesteru United w lipcu 2023 roku za ponad 50 milionów euro z Interu Mediolan. Kontrakt bramkarza obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, choć dziś angielski klub raczej nie odzyska zainwestowanej kwoty. Reprezentant Kamerunu w trwającej kampanii w barwach Trabzonsporu rozegrał 20 spotkań, stracił 30 bramek i zachował 4 czyste konta. Mimo wahań formy wciąż pozostaje rozpoznawalnym nazwiskiem na rynku.