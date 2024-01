Imago / Andrew Yates Na zdjęciu: Anthony Martial

Anthony Martial prawdopodobnie opuści w lipcu Manchester United

Czerwone Diabły unikną wypłaty bonusu dla poprzedniego klubu Francuza – AS Monaco

Drużyna z Old Trafford zaoszczędzi dzięki odejściu piłkarza 14,4 miliona funtów

Odejście Martiala wpłynie korzystnie finansowo na Manchester United

Manchester United w 2015 roku zdecydował się na transfer Anthony’ego Martiala. Drużyna z Old Trafford zapłaciła za Francuza 36 milionów funtów oraz zobowiązała się do wypłaty ustalonych bonusów za poszczególne osiągnięcia. Jak wyliczył “TalkSport” napastnik zrealizował zaledwie jeden dodatkowy cel. Do Monaco wpłynęła ustalona kwota, która podniosła koszty sprowadzenia snajpera do 43,2 miliona funtów.

Pozostałe dwie niespełnione klauzulę to zdobycie złotej piłki oraz liczba 25 występów w reprezentacji Francji przez okres czterech pierwszych lat od momentu transferu. Obie opcje w przypadku ich realizacji jeszcze bardziej podniosłyby ostateczną kwotę transferu do sumy 57,6 miliona funtów.

Na nieszczęście AS Monaco żadna z nich nie została zrealizowana i wiele na to wskazuję, że nie zostanie, bo przyszłość Martiala na Old Trafford jest od dłuższego czasu jasna. Dzięki temu, że Francuz latem odejdzie na zasadzie wolnego transferu, Manchester United zaoszczędzi 14,4 miliona z faktu niewypłaconych bonusów.

