Michał Świerczewski zainteresowany kupnem Tatrana Presov

Konto “Futbalove Zakulisie” na portalu X podało zaskakującą informację na temat potencjalnego zakupu drugoligowego Tatran Presov przez obecnego właściciela Rakowa Częstochowa – Michała Świerczewskiego. Słowackie konto potwierdziło te doniesienia w kilku polskich źródłach.

Aktualnie właścicielem klubu jest Lubos Michel znany szerzej światu jako były międzynarodowy sędzia. Tatran Presov występuje na co dzień w rozgrywkach 2. ligi słowackiej. Na półmetku sezonu zajmują 2. miejsce w lidze z dorobkiem 37 punktów. Do lidera tracą tylko 7 oczek. Awans do wyższej ligi uzyska mistrz ligi, natomiast drużyna, która ukończy sezon na 2. miejscu, weźmie udział w barażach o awans.

Michał Świerczewski stery w Rakowie Częstochowa przejął 30 grudnia 2014 roku. To właśnie wtedy został właścicielem “Medalików”, po tym jak przez trzy lata jego firma X-Kom była głównym sponsorem strategicznym klubu. Za jego rządów Raków stał się jednym z najlepszych polskich klubów. Ukoronowaniem dotychczasowej pracy było zdobycie przez drużynę spod Jasnej Góry tytułu mistrza Polski w 2023 roku.