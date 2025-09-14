Mazraoui załamany po porażce. Derby zostawiły ślad

22:20, 14. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  MUTV / DevilPage

Manchester United w niedzielę poniósł bolesną porażkę z Manchesterem City (0:3). Po spotkaniu Noussair Mazraoui nie krył rozczarowania. Marokańczyk na łamach MUTV skrytykował zarówno swój występ jak i drużyny.

Noussair Mazraoui
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Noussair Mazraoui

Noussair Mazraoui: Jestem rozczarowany sobą, moim zespołem

Manchester United miał w niedzielę ogromną szansę zbliżyć się do czołówki Premier League. Podopieczni Rubena Amorima podejmowali tego dnia Manchester City. Mecz nie ułożył się po myśli zespołu z Old Trafford. Rywalizacja zakończyła się bowiem porażką 0:3. Czerwone Diabły tym samym notują najgorszy start rozgrywek od ponad 30 lat.

Po spotkaniu czas na rozmowę z mediami znalazł Noussair Mazraoui. Defensor Manchesteru United nie krył rozczarowania zarówno swoją postawą jak i całej drużyny. Marokańczyk zaznaczył, że czuje się z tym wszystkim źle.

Czuję się źle. Jestem rozczarowany sobą, moim zespołem, jestem rozczarowany z powodu kibiców, którym nie byliśmy w stanie dostarczyć odpowiedniego występu – powiedział Noussair Mazraoui, cytowany przez portal „DevilPage”.

Jeśli przegrywasz i grasz dobrze, masz okazje tak jak w poprzednich meczach, to można wyciągnąć pewne pozytywy. Dziś nie byliśmy wystarczająco dobrzy – dodał defensor.

Manchester United już w następną sobotę będzie miał okazję do rehabilitacji. Zadanie jednak nie będzie takie proste. Podopieczni Rubena Amorima zmierzą się bowiem z Chelsea. A spotkanie będzie rozgrywane na Old Trafford.

