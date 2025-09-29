Niepokojące wieści ws. Amorima. „Wygląda jak cień człowieka”

Ruben Amorim nie może znaleźć sposobu, aby poprawić wyniki Manchesteru United. Dziennikarz o nicku SullyTalkz na portalu X przekazał niepokojące wieści ws. Portugalczyka.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Praca w Man United złamała Rubena Amorima

Manchester United w ostatni weekend ponownie rozczarował swoich kibiców. Mecz z Brentford w ramach 6. kolejki Premier League zakończył się porażką (1:3). Było to już trzecie przegrane spotkanie w rozgrywkach ligowych. Ponadto niespodziewanie odpadli z EFL Cup, przegrywając z czwartoligowcem Grimsby (2:2) w konkursie rzutów karnych. Eksperci domagają się zwolnienia Rubena Amorima.

Na kiepskie wyniki Czerwonych Diabłów zareagował Sir Jim Ratcliffe. Brytyjski miliarder nie ma zamiaru zmieniać trenera. Póki co Portugalczyk cieszy się jego zaufaniem. Do analizy i oceny pracy 40-latka ma dojść dopiero po zakończeniu sezonu.

Niemniej jednak w prasie co chwilę pojawiają się informacje o potencjalnych kandydatach. Na rynku jest wielu wolnych trenerów, którzy aktualnie nie są związani z żadnym klubem. Sytuacji nie poprawia fakt, że Ruben Amorim nie radzi sobie w obecnych okolicznościach. Takie informacje przekazał dziennikarz blisko związany z klubem o nazwie SallyTalkz na portalu X.

– Źródła mówią, że Ruben Amorim zamknął się w sobie. Na treningach często trzyma się z dala od drużyny, a po porażkach z nikim nie rozmawia. Jeden z informatorów twierdzi, że ta praca go złamała i wygląda jak cień człowieka, którym był przed przyjściem – informuje SullyTalkz, cytowany przez profil RedDevils_PL na portalu X.

Na ten moment Manchester United zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli. W najbliższy weekend podopieczni Rubena Amorima zmierzą się z Sunderlandem. Dotychczasowy bilans Portugalczyka to 19 zwycięstw, 9 remisów i 21 porażek w 49 meczach.