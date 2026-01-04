Nie tylko Rosenior. Chelsea rozważa zatrudnienie byłego piłkarza

Chelsea szuka nowego menadżera, a w grze pozostało dwóch kandydatów. Faworytem jest Liam Rosenior, lecz The Blues rozważają także byłego piłkarza. Jak podaje The Telegraph do ostatniego etapu rozmów dotarł również Filipe Luis.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Filipe Luis lub Rosenior – między nimi Chelsea wybierze nowego trenera

Chelsea mimo dość dobrej pozycji w Premier League zdecydowała się zmienić trenera. Enzo Maresca stracił pracę w Nowy Rok, choć pół roku wcześniej doprowadził The Blues do triumfu w Lidze Konferencji, a potem w Klubowych Mistrzostwach Świata. Włoski taktyk pracował w klubie od lipca 2024 roku i prowadził drużynę w 92 spotkaniach. Średnio zdobywał 1,97 punktu na mecz.

Niemalże od razu stało się jasne, że nowym trenerem Chelsea zostanie Liam Rosenior. Anglik obecnie pracuje w Strasbourgu, czyli klubie, który ma tego samego właściciela co Londyńczycy. Jego praca oraz dobre wyniki zostały docenione przez BlueCo.

Okazuje się jednak, że wybór nowego szkoleniowca wciąż nie jest przesądzony. Z informacji, jakie przekazał serwis The Telegraph wynika, że do finałowego etapu przeszło dwóch trenerów. Pierwszym jest oczywiście Liam Rosenior, a drugi to Filipe Luis, czyli były piłkarz klubu.

Filipe Luis był związany z Chelsea w latach 2014-2015. Na Stamford Bridge nie spędził dużo czasu, przez co jego licznik występów zatrzymał się na 26 meczach. Aktualnie rozwija karierę trenerską, pracując we Flamengo od września 2024 roku. Wcześniej odpowiadał za pracę z drużynami młodzieżowymi. Co ciekawe 40-latek ma polskie korzenie, ponieważ jego ojciec pochodzi z Polski.

Na ten moment Chelsea zajmuje 6. miejsce w Premier League z dorobkiem 30 punktów.