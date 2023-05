PressFocus Na zdjęciu: Nelson Semedo

Nelson Semedo zostaje na dłużej w Wolverhampton

Podpisał nowy dwuletni kontrakt z klubem

Portugalczyk wcześniej był łączony z transferem do Romy

Oficjalnie: Nelson Semedo przedłużył umowę z Wolves!

Wolverhampton Wandereres za pośrednictwem swojej oficjalnej strony klubowej poinformowało o przedłużeniu kontraktu z Nelsonem Semedo. Nowa umowa portugalskiego defensora będzie obowiązywała do 30 czerwca 2025 roku.

Były zawodnik FC Barcelony rozegrał w obecnym sezonie 39 spotkań w koszulce Wolves. W tym czasie zanotował dwie asysty. 29-latek odżył w Premier League po nieudanej przygodzie w Hiszpanii. W drużynie prowadzonej przez Julena Lopeteguiego odgrywa kluczową rolę i ma pewne miejsce w podstawowej jedenastce.

Nelson Semedo jeszcze miesiąc temu łączony był z transferem do AS Romy. O transfer Portugalczyka mocno zabiegał Jose Mourinho, który ma dość spory problem z obsadzeniem pozycji prawego wahadłowego. Jednak szanse na przeprowadzkę 29-latka do stolicy Włoch spadły praktycznie do zera.

