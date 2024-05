Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: David Moyes

Julen Lopetegui zastąpi Davida Moyesa w roli trenera West Hamu

West Ham United po niespełna pięciu latach dokona zmiany na ławce trenerskiej. Kontrakt Davida Moyesa wygasa wraz z zakończeniem sezonu, a obie strony zdecydowały, że umowa nie zostanie przedłużona. Młoty po dogłębnej analizie kandydatów do zastąpienia Szkota znaleźli odpowiednią osobę, która od przyszłej kampanii wejdzie w buty 61-letniego szkoleniowca.

Jak poinformował Fabrizio Romano nowym trenerem West Ham United zostanie Julen Lopetegui. Władze klubu doszły do porozumienia z Hiszpanem ws. warunków umowy. Choć do ustalenia zostały jeszcze ostatnie szczegóły, to nie powinno wydarzyć się nic nadspodziewanego i w najbliższym czasie obie strony mają podpisać odpowiednie dokumenty.

Lopetegui od sierpnia ubiegłego roku pozostaje bez pracy, po tym jak rozstał się z Wolves. Z Wilkami pracował przez niecały rok w latach 2022-2023. Poprowadził drużynę w 27 meczach, z których wygrał 10 spotkań, 5 razy zremisował i 12 razy przegrał. Wcześniej był zatrudniony m.in. w Sevilli, Realu Madryt czy reprezentacji Hiszpanii.

West Ham aktualnie zajmuje 9. miejsce w Premier League z dorobkiem 49 punktów. Młoty mają niewielkie szanse na awans w tabeli, bowiem do Manchesteru United tracą pięć punktów. David Moyes na ławce West Hamu usiądzie jeszcze dwukrotnie w meczach z Luton oraz Manchesterem City.