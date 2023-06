IMAGO / Bradley Collyer Na zdjęciu: David Moyes

Forma West Hamu w Premier League sprawiała, że Davida Moyesa regularnie łączono ze zwolnieniem

Ostatecznie jednak Szkot poprowadził Młoty do pierwszego trofeum od 1980 roku, wygrywając Ligę Konferencji

Trener po rozmowie ze współwłaścicielem klubu postanowił wypełnić swoją umowę w Londynie. Ta obowiązuje do końca przyszłego sezonu

Moyes jednak nie rusza się z Londynu

Miniony sezon był dla Davida Moyesa i jego West Ham United niczym przejażdżka na rollercoasterze. W Premier League Młoty prezentowały się katastrofalnie. Ostatecznie uniknęły spadku, ale w trakcie ostatniego roku co najmniej trzykrotnie dochodziły do nas wieści o możliwym zwolnieniu szkockiego trenera. Ten, jednak, nie tylko utrzymał zespół ze stolicy Anglii w ekstraklasie. Do tego wygrał Ligę Konferencji, dając klubowi pierwsze trofeum od 1980 roku. Od tamtej pory w Londynie trwa świętowanie.

Po finale pojawiły się doniesienia, jakoby Moyes zamierzał odejść w momencie największego sukcesu. Tym bardziej, że na rynku pojawił się interesujący wakat. Po tym, jak Tottenham zatrudnił Ange Postecoglou, Celtic szuka nowego szkoleniowca. Mail Sport przekonuje jednak, że 60-letni Szkot pozostanie szkoleniowcem West Hamu. Spotkał się z współwłaścicielem, Davidem Sullivanem i obaj panowie doszli do wniosku, że najlepiej będzie wypełnić kontrakt. Ten obowiązuje do końca sezonu 2023/2024. Niebawem powinniśmy otrzymać oficjalne potwierdzenie tych informacji.

