Jakub Moder stracił prawo jazdy na sześć miesięcy

Jakub Moder po poważnej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych powoli wraca do regularnej gry w barwach Brighton. Choć powrót do optymalnej formy przebiega bez pośpiechu, tak poza boiskiem reprezentant Polski najwidoczniej lubi dodać nieco więcej gazu. 25-letni zawodnik został ostatnio zatrzymany przez angielską policję ze względu na zbyt szybką jazdę. Dziennik Daily Mail poinformował, że to już trzecia taka sytuacja w wykonaniu polskiego piłkarza. Jednak tym razem na samym mandacie karnym się nie skończyło.

Według informacji Daily Mail, Jakub Moder prowadził samochód z prędkością aż 136 km/h. Nadmierna prędkość poskutkowała grzywną w wysokości 628 funtów oraz zabraniem prawa jazdy na okres sześciu miesięcy. W Anglii limit punktów karnych, po których dokument uprawniający do prowadzenia pojazdu jest zabierany to tylko 15 punktów.

Moder ma duże szanse, aby otrzymać powołanie do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2024. W biało-czerwonych barwach ostatni raz zagrał podczas marcowych barażów. 25-letni pomocnik w wygranym 5:1 meczu z Estonią spędził na murawie 17 minut. Łącznie z orzełkiem na piersi zanotował 21 spotkań, w których strzelił 2 gole. W bieżących rozgrywkach po powrocie do gry wystąpił w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach w barwach Brighton. Na boisku spędził łącznie 731 minut.