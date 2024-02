Moder mógł zmienić klub w Premier League. Stąd pochodziła oferta

Jakub Moder w listopadzie wrócił do gry po przedłużającej się absencji. Reprezentant Polski zdążył rozegrać tylko 217 minut, ale nadal jest interesującym zawodnikiem dla ekip z Premier League. Piotr Koźmiński z portalu WP SportoweFakty zdradził, że 24-latek otrzymał propozycję z Evertonu.

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder wraca do regularnej gry po kontuzji

Polski pomocnik na razie zbiera minuty z ławki

24-latek otrzymał ofertę przenosin do jednej z ekip Premier League

Premier League. Moder zwrócił uwagę Evertonu

Jakub Moder długo walczył o powrót na boisko po zerwaniu więzadeł krzyżowych. 24-latek dopiero 25 listopada zaliczył pierwszy po przerwie mecz w Premier League. Od tej pory spędził na murawie 217 minut. Reprezentant Polski ciągle czeka na występ w podstawowym składzie.

Chociaż pomocnik właściwie dopiero co wrócił do gry, to absolutnie nie oznacza, że nie interesują się nim inne kluby. Piotr Koźmiński z portalu WP SportoweFakty ujawnił, że Moder otrzymał ofertę zmiany barw w tym okienku. Jednak nie zdecydował się jej przyjąć.

Gdzie mógł trafić zawodnik Brightonu? Propozycja wypożyczenia pochodziła z Evertonu, a więc ligowego rywala Mew. The Toffees plasują się dopiero na 18. pozycji w stawce i walczą o pozostanie w angielskiej elicie. Trener Sean Dyche szuka wzmocnienia środka pola, a Moder zapewne mógłby na więcej minut.