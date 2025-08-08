Milan nawiązał kontakt z piłkarzem Manchesteru United ws. transferu

Rasmus Hojlund może wrócić do Włoch jeszcze tego lata. Według "La Gazzetty dello Sport" Milan nawiązał kontakt z napastnikiem Manchesteru United i sondował jego dostępność, a sam zawodnik ma być otwarty na możliwość ponownej gry na Półwyspie Apenińskim.

Milan rozpoczął rozmowy z Hojlundem

Rasmus Hojlund nie może być już pewny swojej przyszłości w Manchesterze United. Po przeciętnym sezonie, zmianie trenera i transferze nowych napastników jego pozycja w zespole znacząco osłabła. Duńczyk trafił do Premier League z Atalanty za 75 milionów euro, jednak dziś jego wartość rynkowa znacząco spadła.

Manchester United jest gotów rozważyć oferty na poziomie około 35 milionów euro. To otwiera drzwi dla Milanu, który, jak podaje „La Gazzetta dello Sport”, rozpoczął już wstępne rozmowy z otoczeniem zawodnika. Rossoneri potrzebują nowego napastnika do rywalizacji z Santiago Gimenezem, który obecnie jest jedyną typową dziewiątką w kadrze.

Włoski dziennik donosi, że rozmowy przebiegają w pozytywnej atmosferze, a sam Hojlund chętnie wróciłby do Serie A. Zawodnik dobrze wspomina czas spędzony w Atalancie i nie ukrywa, że włoski styl gry mu odpowiada. To właśnie ten kierunek ma być dla niego priorytetem w obecnym oknie transferowym.

Milan wcześniej rozważał sprowadzenie Dusana Vlahovicia z Juventusu, jednak wysokie zarobki Serba mogą stanowić przeszkodę. W tym kontekście Hojlund wydaje się tańszą i bardziej dostępną opcją. Dodatkowo fakt, że Duńczyk sam naciska na powrót do Włoch, może przyspieszyć cały proces.

Jeśli negocjacje przybiorą na sile, transfer może zostać dopięty już w najbliższych dniach. Milan liczy na to, że uda się przeprowadzić operację w szybkim tempie unikając konkurencji. Zainteresowanie Duńczykiem wyrażają bowiem też inne kluby z Serie A.

