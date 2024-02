Arsenal i Liverpool to ekipy, które są w tym sezonie zaangażowane w walkę o mistrzostwo Anglii. Niedzielna rywalizacja z udziałem obu zespołów w ramach 23. kolejki Premier League zapowiada się pasjonująco. Jak zagrają obie drużyny? Prezentujemy przewidywane składy.

fot. Imago / Andrew Yates / Sportimage Na zdjęciu: Gabriel Jesus

O godzinie 17:30 odbędzie się spotkanie z udziałem Arsenalu i Liverpoolu

Prezentujemy przewidywane składy na to spotkanie

Arena zmagać zawodników będzie Emirates Stadium

Arsenal i Liverpool, czyli mecz na szczycie w Anglii

Arsenal i Liverpool dzieli w ligowej tabeli różnica pięciu punktów. The Reds są liderem rozgrywek z 51 oczkami na koncie. Tymczasem na trzecim miejscu plasują się Kanonierzy.

Liverpool do szlagieru na Emirates Stadium podejdzie, chcąc odnieść piąte z rzędu zwycięstwo. W ostatnim meczu ligowym w styczniu The Reds przekonująco pokonali Chelsea (4:1). Arsenal natomiast ma za sobą dwa kolejne zwycięstwa. The Gunners wygrali z Crystal Palace (5:0) i Nottingham Forrest (2:1).

Obie ekipy przystąpią do rywalizacji prawdopodobnie osłabione. U gospodarzy mogą nie zagrać: Thomas Partey, Fabio Vieira i Jurrien Timber. Z kolei u gości najpewniej zabraknie Mohameda Salaha, Kostasa Tsimikasa, Stefana Baiceticia oraz Joela Matipa.

Przewidywane składy na mecz Arsenal – Liverpool

Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Rice, Havertz, Saka, Gabriel Jesus, Trossard

Liverpool: Alisson – Bradley, Konate, Van Dijk, Joe Gomez, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Elliott, Darwin Nunez, Luis Diaz.