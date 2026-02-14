Maresca nie rozmawiał z Tottenhamem. Czeka na giganta Premier League

Enzo Maresca raczej nie zostanie nowym trenerem Tottenhamu w przyszłym sezonie. Jak poinformował Fabrizio Romano włoski taktyk nie rozmawiał z Londyńczykami. Cierpliwie czeka aż Pep Guardiola zwolni posadę szkoleniowca Man City.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Maresca czeka na posadę trenera Man City

Tottenham niespodziewanie zdecydował się zmienić trenera. Thomas Frank po porażce z Newcastle (1:2) został zwolniony. Na stanowisku wytrzymał jedynie kilka miesięcy, ponieważ Koguty zatrudniły go przed startem bieżącego sezonu. Obecnie drużyna zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów. Nad strefą spadkową Premier League mają tylko 5 punktów przewagi.

Już wiadomo, że następcą Duńczyka zostanie Igor Tudor. Były trener Juventusu podpisał kontrakt tylko do końca sezonu. Takie rozwiązanie wymyślił klub, ponieważ po zakończeniu sezonu chcą postawić na innego szkoleniowca o głośniejszym nazwisku.

Na liście życzeń w kontekście następnego sezonu są tacy trenerzy jak Mauricio Pochettino i Roberto De Zerbi. Media łączyły z Tottenhamem również Enzo Mareskę. Włoski taktyk na początku roku został zwolniony z Chelsea. W międzyczasie przymierzano go również do takich zespołów jak Manchester United. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że 46-latek nie rozmawiał z przedstawicielami Spurs. Włoch czeka na posadę trenera w Manchesterze City w momencie, gdy Pep Guardiola zdecyduje się odejść.

W najbliższym czasie Tottenham zagra z Arsenalem, Fulham, Crystal Palace oraz Liverpoolem. Poza rywalizacją w Premier League pozostał im także udział w Lidze Mistrzów. Co ciekawe, wywalczyli bezpośredni awans do 1/8 finału.