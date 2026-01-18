Manchester United wybrał Michaela Carricka na tymczasowego trenera. Czerwone Diabły pracują teraz nad wyborem nowego szkoleniowca. Ich oczy zawróciły się w kierunku Niko Kovaca z Borussii Dortmund - donosi Rudy Galetti.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Niko Kovac w orbicie zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United nie tak dawno zdecydował się wykonać ważnych ruch w strukturze drużyny. Klub postanowił zakończyć współpracę z Rubenem Amorimem. Dziś na stanowisku szkoleniowca Czerwonych Diabłów zasiada Michael Carrick, który jest jednak opcją tymczasową. Debiut Anglika na ławce zespołu z Old Trafford był niezwykle udany, ponieważ zespół okazał się lepszy w derbach od Manchesteru City (2:0).

Od dłuższego czasu z pracą w Manchesterze United jest łączony Oliver Glasner. Obecny szkoleniowiec Crystal Palace jednak wcale nie musi zawitać na Old Trafford. Rudy Galetti zdradził, że angielski klub rozważa też inną kandydaturę. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Niko Kovac, który obecnie zasiada na ławce trenerskiej Borussii Dortmund.

Łączenie Chorwata z Manchesterem United to ogromne zaskoczenie. Szkoleniowiec jeszcze nie udowodnił swojej klasy, a na dodatek Borussia Dortmund nie gra nic specjalnego pod jego wodzą. Zatrudnienie Niko Kovaca byłoby zaskakującym ruchem Czerwonych Diabłów. Władze z Old Trafford z pewnością poczekają aż rozwinie się cała sytuacja z Michaelem Carrickiem.

Manchester United kolejne spotkanie pod wodzą nowego trenera rozegra w przyszłą niedzielę. Czerwone Diabły znów będą musiały stawić czoła trudnemu wyzwaniu, ponieważ ich przeciwnikiem będzie Arsenal.