Manchester United rozmawiał z trenerem. Decyzja coraz bliżej

Manchester United zastanawia się nad wyborem nowego menedżera. Według informacji Floriana Plettenberga klub prowadzi już rozmowy z Ole Gunnarem Solskjaerem, który deklaruje pełną gotowość do powrotu.

Manchester United spokojnie analizuje opcję Solskjaera

Manchester United wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie nowego trenera. Po ostatnich wydarzeniach w klubie proces wyboru następcy prowadzony jest bez pośpiechu. W tle pojawiło się jednak nazwisko dobrze znane kibicom na Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer ponownie znalazł się w orbicie zainteresowań władz klubu. Norweg, który w przeszłości prowadził zespół przez kilka sezonów, jest gotów wrócić nawet w roli tymczasowego szkoleniowca. Taki wariant wpisuje się w ostrożną strategię Manchesteru United, który chce uniknąć pochopnych ruchów.

Informacje w tej sprawie przekazał znany dziennikarz Florian Plettenberg, który ujawnił, że obie strony nawiązały już kontakt. – Rozumiem, że rozmowy pomiędzy Manchesterem United a obozem Ole Gunnara Solskjaera już się odbyły. 52 letnia legenda Manchesteru United jest gotowa pomóc i gotowa przejąć zespół nawet tylko do końca sezonu. Jest niezwykle zmotywowany, przygotowany i w pełni gotowy do pracy. Teraz wszystko zależy od decyzji klubu. Proces decyzyjny w Manchesterze United przebiega spokojnie i cierpliwie – przekazał.

Taki przekaz potwierdza, że Solskjaer nie stawia warunków i jest otwarty na krótkoterminowe rozwiązanie. Dla zarządu może to być bezpieczna opcja przejściowa, pozwalająca ustabilizować sytuację sportową przed wyborem długofalowego projektu. W klubie zdają sobie sprawę, że presja jest ogromna, ale jednocześnie nie chcą powtarzać błędów z przeszłości. Spokojne tempo rozmów ma pomóc w podjęciu decyzji.

