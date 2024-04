fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ten Hag nie uratuje posady w Man Utd

Manchester United w 2022 roku postawił na Erika ten Haga. Po bardzo udanej kampanii w Ajaksie Amsterdam Holender stał się łakomym kąskiem na rynku trenerskim. Nad zakontraktowaniem go myślały największe europejskie potęgi, a finalnie stanęło na Czerwonych Diabłach. Liczono, że z nim na Old Trafford uda się przywrócić dawny blask, a także zacząć erę pełną sukcesów.

Debiutancki sezon ten Haga dał nadzieję, że to odpowiedni wybór. Udało mu się zakończyć kilkuletnią serię bez trofeum, a także wrócić do Ligi Mistrzów. Choć Manchester United nie grał najlepszej piłki w kraju, zrobił wyraźny postęp względem wcześniejszych sezonów. Latem drużyna została wzmocniona jakościowymi i kosztownymi transferami. Ten Hag musiał udowodnić, że pod jego wodzą drużyna będzie się stale rozwijać. Oczekiwano wręcz, że włączy się do walki o mistrzostwo Anglii.

Wyniki Manchesteru United w sezonie 2023/2024 to prawdziwa sinusoida. Angielski gigant bardzo szybko wypisał się z Ligi Mistrzów, zajmując kompromitujące, czwarte miejsce w swojej grupie. Nie zdołał także dotrzymać tempa czołówce Premier League. Szóste miejsce w tabeli to najwięcej, na co można liczyć do końca rozgrywek.

Los Holendra przesądzony

Władze Manchesteru United nie są oczywiście zadowolone z osiąganych rezultatów. Przyszłość ten Haga była w ostatnich miesiącach tematem intensywnych dyskusji. Sam zainteresowany ma poznać swój los dopiero po sezonie. Media są jednak zgodne, że Czerwone Diabły zakończą z nim współpracę.

BBC sugeruje wręcz, że nic już nie uratuje Holendra. Mimo szans na zdobycie Pucharu Anglii, po sezonie pożegna się z Old Trafford.

