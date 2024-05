PressFocus Na zdjęciu: Boris Sekulić i Michał Rakoczy

Cztery gole Pasów w Krakowie

Cracovia w rundzie wiosennej kiepsko sprawuje się w lidze i jest zamieszana w walkę o utrzymanie. Prognostyk poprawy wyników pojawił się po sensacyjnym triumfie z Jagiellonią (3:1) w Białymstoku oraz bezbramkowym remisie z Lechem Poznań przy Bułgarskiej w poprzedniej kolejce. Tymczasem piłkarze Górnika Zabrza po kilku zwycięstwach włączyli się niespodziewanie do gry o mistrzostwo Polski.

Pasy od pierwszych chwil mocniej zaatakowała gości i to się szybko opłaciło. W 4. minucie Michał Rakoczy dośrodkował z rzutu rożnego wprost na głowę Patryka Makucha, a ten idealnie przymierzył. Dla napastnika to dopiero piąte trafienie w bieżącym sezonie. Makuch w 11. minucie miał idealną okazję, by podwyższyć wynik, lecz jego uderzenie odbiło się od słupka.

W 25. minucie murawę na noszach opuścił Szymon Czyż, który jak się wydawało, doznał poważnej kontuzji kolana. Trener Jan Urban w miejsce pomocnika zdecydował wpuścić doświadczonego Lukasa Podolskiego.

Chwilę przed przerwą było już 2:0 dla Cracovii. Ponownie Michał Rakoczy zacentrował z kornera, ale tym razem futbolówka trafiła w głowę Rafała Janickiego, który pechowo wpakował piłkę do własnej bramki.

Goście nie byli w stanie znaleźć sposobu na świetnie dysponowaną Cracovię. W 53. minucie Rakoczy dograł piłkę w pole karne, a Soichiro Kozuki nie zablokował tego podania i Otar Kakabadze z ostrego kąta strzelił na 3:0. Gospodarze nie zamierzali na tym wyniku poprzestawać. W 68. minucie do siatki trafił Kamil Glik, któremu asystował Karol Knap z wyrzutu z autu.

Cracovia – Górnik Zabrze 4:0 (2:0)

1:0 Patryk Makuch 4′

2:0 Rafał Janicki 42′ (sam)

3:0 Otar Kakabadze 53′

4:0 Kamil Glik 68′