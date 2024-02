Imago / Isabel Infantes Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood jest na wylocie z Manchesteru United

Czerwone Diabły zmniejszyły oczekiwaną kwotę za napastnika do 34 milionów funtów

Wśród zainteresowanych klubów wymienia się m.in. Atletico Madryt

Manchester United zmienił wycenę za Greenwooda do 34 milionów funtów

Manchester United prawdopodobnie rozstanie się w letnim oknie transferowym z niechcianym napastnikiem. Mason Greenwood w celu odbudowania reputacji i swojej kariery przebywa na wypożyczeniu w Getafe, a wszystko wskazuje na to, że to właśnie rynek hiszpański okaże się miejscem docelowym na następne lata dla angielskiego napastnika.

Greenwood według wcześniejszych informacji rozważany był w kontekście transferu do FC Barcelony oraz Atletico Madryt. Czerwone Diabły chcąc wykorzystać zainteresowanie 22-latkiem, są gotowe, aby go sprzedać. Z tego względu wycenili reprezentanta Anglii na 40 milionów funtów. Jednak z informacji, o których czytamy na portalu Caughtoffside.com pierwotna wycena nie zachęciła żadnego klubu do podjęcia konkretnych działań w celu pozyskania Anglika.

Wobec tego drużyna z Old Trafford lekko zmodyfikowała swoje oczekiwania finansowe. Nowa wycena w przypadku sprzedaży Masona Greenwooda opiewa na 34 miliony funtów.

W tym sezonie urodzony w Bradford piłkarz zagrał w 24 meczach, w których strzelił 7 bramek i zaliczył 5 asyst.