Man United ma kolejny problem. Gwiazda wypada na kilka tygodni

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kobie Mainoo nie zagra przez sześć tygodni

Manchester United w niedzielę doznał 12 porażki w Premier League. Ekipa Rubena Amorima musiała uznać wyższość Tottenhamu Hotspur (0:1) w 25. kolejce. Obecnie Czerwone Diabły zajmują 15. miejsce i zachowują bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. W meczu ze Spurs zabrakło kilku ważnych ogniw.

Podczas konferencji prasowej Amorim ujawnił, że Kobbie Mainoo doznał kontuzji i nie zagra przez najbliższe sześć tygodni. Pomocnik reprezentacji Anglii odniósł uraz podczas treningu. Utrata 19-latka to kolejny cios dla 20-krotnych mistrzów Anglii, którzy już wcześniej stracili na dłużej Amada Diallo oraz Lisandro Martíneza, którzy najpewniej nie zagrają do końca sezonu. Do listy kontuzjowanych w ostatnich dniach dołączyli także Manuel Ugarte i Leny Yoro, co jeszcze bardziej osłabiło skład.

Kobie Mainoo do Man United trafił w wieku dziewięciu lat. W tym sezonie Anglik wystąpił w 25 spotkaniach na wszystkich frontach i strzelił jedną bramkę. Jeden z największych talentów akademii Czerwonych Diabłów jest wyceniany przez klub na 80 mln euro. Jego kontrakt wygasa w połowie 2027 roku, ale zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok. W ostatnim czasie 19-latek był łączony z Chelsea.