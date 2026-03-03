Manchester United dodał na listę życzeń nowego trenera. Pracował z Lewandowskim

Manchester United prowadzi rekrutację na stanowisko trenera pierwszego zespołu. Według portalu Football Insider na listę życzeń trafił Niko Kovac. To nowy kandydat, o którym jeszcze nie pisano.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Niko Kovac wśród kandydatów na trenera Man United

Manchester United na koniec sezonu będzie miał do podjęcia trudną decyzję. Przypomnijmy, że Michael Carrick jest tylko tymczasowym trenerem Czerwonych Diabłów. Pierwotny plan zakłada, że w przyszłym sezonie drużynę poprowadzi inny szkoleniowiec. Wyniki, jakie osiąga były piłkarz na ławce trenerskiej, komplikują sytuację. W sześciu meczach odnieśli pięć zwycięstw i raz zremisowali.

Mimo to poszukiwania nowego menedeżera wciąż trwają. Pion sportowy odpowiedzialny za rekrutację uzupełnia systematycznie listę potencjalnych kandydatów. W ostatnich dniach trafił na nią były trener Roberta Lewandowskiego.

Z informacji portalu Football Insider wynika, że uwagę Manchesteru United przykuł Niko Kovac. Obecnie chorwacki szkoleniowiec odpowiada za wyniki Borussii Dortmund. Na Signal Iduna Park pracuje od lutego 2025 roku. Poprzedni sezon razem z BvB zakończył na 4. miejscu. W obecnej kampanii zajmuje 2. miejsce ze stratą jedenastu punktów do Bayernu Monachium, gdzie kiedyś pracował.

Niko Kovac z Bayernem Monachium był związany od lipca 2018 do listopada 2019 roku. W swoim CV ma także Eintracht Frankfurt, AS Monaco i VfL Wolfsburg. W latach 2013-2015 był selekcjonerem reprezentacji Chorwacji.