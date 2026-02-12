Manchester United chce zatrudnić Tuchela. Jest decyzja

Manchester United chce zatrudnić Thomasa Tuchela jako nowego menedżera. Według The Times niemiecki szkoleniowiec podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości i nie wiąże się ona z Czerwonymi Diabłami.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Tuchel nie jest zainteresowany pracą dla Man Utd

Reprezentacja Anglii chce zatrzymać Thomasa Tuchela na dłużej mimo że przed nim jeszcze mistrzostwa świata 2026. Niemiec wygrał dziewięć z dziesięciu spotkań jako selekcjoner i szybko przekonał do siebie kibiców oraz federację i ma podpisać nowy kontrakt.

Tuchel zastąpił w kadrze Garetha Southgate’a i od początku nadał jej nową energię. Jako trener ma w dorobku triumf w Lidze Mistrzów z Chelsea. Pracował także w Bayernie oraz Paris Saint Germain. Jego doświadczenie na najwyższym poziomie sprawiło, że był łączony z Manchesterem United.

Według doniesień Czerwone Diabły rozważają zmianę trenera po sezonie. Tymczasowy szkoleniowiec Michael Carrick zebrał dobre recenzje, lecz klub może postawić na bardziej doświadczone nazwisko. Tuchel wydawał się idealnym kandydatem. Jednak nowa umowa z reprezentacją Anglii praktycznie zamyka temat przyjścia Niemca na Old Trafford.

Federacja nie chce czekać do zakończenia mundialu z decyzją o przyszłości selekcjonera. To ruch odważny, bo przed zespołem ogromne oczekiwania. Anglia dotarła do finałów Euro 2020 oraz 2024. Teraz presja jest jeszcze większa. Celem jest wreszcie zdobycie trofeum. Thomas Tuchel cieszy się ogromnym zaufaniem. Dotychczasowa praca pokazała, że jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu.

