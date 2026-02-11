Man United jest zadowolony z Carricka, ale po sezonie zatrudni innego trenera

Michael Carrick ma małe szanse, żeby zostać stałym trenerem Man United. Klub jest zadowolony z jego pracy, ale zamierza zatrudnić nowego szkoleniowca w sezonie 2026/2027. Czerwone Diabły chcą kogoś z doświadczeniem - donosi Sky Sports.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick ma małe szanse, żeby zostać w Man United

Manchester United nie wytrzymał do końca sezonu i na początku stycznia postanowił zwolnić Rubena Amorima. Chwilowo drużynę prowadził Darren Fletcher, ale po dwóch meczach zespół przejął Michael Carrick. Anglik to jednak tylko opcja tymczasowa do końca sezonu. W międzyczasie prowadzone są poszukiwania stałego trenera, który przejąłby Czerwonych Diabłów od lata.

Carrick prowadził Manchester United w pięciu meczach. Pod jego wodzą zespół z Old Trafford nie przegrał jeszcze ani jednego spotkania. Co więcej, zaliczył serię czterech zwycięstw z rzędu. We wtorek (10 lutego) ponownie byli niepokonani, ale tylko zremisowali z West Ham United (1:1). Cenny punkt uratował im Benjamin Sesko, zdobywając bramkę w doliczonym czasie gry.

Mimo dobrych wyników Carrick nie jest faworytem do pozostania stałym menedżerem Czerwonych Diabłów. Jak poinformował Rob Dorsett z serwisu Sky Sports, na Old Trafford są zadowoleni z Carricka, ale planują zatrudnić innego szkoleniowca. Manchester United chciałby, żeby drużynę przejął trener o silnym charakterze i dużym doświadczeniu. Panuje przekonanie, że ma to być głośne nazwisko.

Na ten moment Manchester United po 26. kolejkach zajmuje 4. miejsce w Premier League z dorobkiem 45 punktów. Nad piątą w tabeli Chelsea mają jeden punkt przewagi. Najbliższy mecz ekipa Carricka zagra dopiero (23 lutego) z Evertonem.