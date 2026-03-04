Manchester United w środę zagra z Newcastle United. Przed spotkaniem Michael Carrick nie szczędził pochwał dla Amada Diallo. Trener skierował same ciepłe słowa w kierunku Iworyjczyka.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Michael Carrick: Praca z Amadem Diallo jest czystą przyjemnością

Manchester United już w środowy wieczór będzie mógł udowodnić, że znajduje się w świetnej formie. Podopieczni Michaela Carricka tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Newcastle United. Od momentu powrotu Anglika na Old Trafford, zespół spisuje się wyśmienicie, czego dowodem są wyniki. Dziś Czerwone Diabły znajdują się na podium w tabeli Premier League.

Jak co spotkanie, Michael Carrick spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej. W rozmowie ze szkoleniowcem Manchesteru United został poruszony m.in. temat Amada Diallo. Trener nie szczędził pochwał w kierunku reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. Z jego ust płynęły same ciepłe słowa.

– Amad Diallo jest dla nas ważnym piłkarzem. Takie mamy podejście, a chłopcy spisują się fantastycznie. Wiem, że zakończyło to konsekwentne wystawianie tej samej ofensywy, ale nie oznacza to, że nie możemy dokonywać zmian. Nie chodzi o jakąś kłótnię, czy to, że ktoś miał słabszy mecz i wypadł z gry – powiedział Michael Carrick, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Praca z Amadem jest czystą przyjemnością. Jego nastawienie jest bardzo pozytywne. Chce się uczyć, chce być coraz lepszy. Pyta mnie cały czas: „Co mogę zrobić więcej? Jak się poprawić?”. Jest zdeterminowany, aby spisać się dobrze. Odgrywa ważną rolę w tym zespole – podsumował trener.

Adam Diallo w obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania w koszulce Manchesteru United. Iworyjczyk strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty.