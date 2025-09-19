Manchester United pożegna Amorima? Były asystent Fergusona zaproponował następcę

19:45, 19. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  BetVictor / DevilPage

Manchester United i Ruben Amorim wkrótce mogą zakończyć współpracę. Tymczasem Rene Meulensteen na łamach "BetVictor" wybrał już następcę Portugalczyka. Były asystent sir Alexa Fergusona uważa, że drużynę mógłby objąć Michael Carrick.

Ruben Amorim
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Rene Maulensteen: Michael Carrick mógłby zastąpić Rubena Amorima

Manchester United notuje fatalne wejście w sezon. Tak źle w drużynie nie było od ponad 30 lat. Ostatni występ podopiecznych Rubena Amorima zakończył się blamażem, ponieważ zostali rozbici w derbach przez Manchester City (0:3). Czarne chmury wiszą nad szkoleniowcem. Portugalczyk jednak poprowadzi drużynę w najbliższym meczu z Chelsea.

Tymczasem ostatnio na „BetVictor” ukazał się wywiad z Rene Maulensteenem, w którym poruszony został temat możliwego zwolnienia Rubena Amorima. Były asystent sir Alexa Fergusona ma swojego faworyta do objęcia funkcji trenera Manchesteru United w przypadku zwolnienia Portugalczyk. Holender wskazał na Michaela Carricka.

Michael Carrick może być oczywistą opcją, gdyby Ruben Amorim odszedł. Zna kilku zawodników z obecnego składu. Ma więc dobre informacje z wewnątrz. Zna też oczywiście klub. Wie, jakie są oczekiwania. Zawsze tak się dzieje, kiedy padają różne nazwiska – powiedział Rene Meulensteen, cytowany przez portal „DevilPage”.

Michael Carrick obecnie jest bez pracy. Przez ostatni trzy lata były piłkarz Manchesteru United zasiadał za sterami Middlesbrough. W czerwcu jednak dobiegła końca przygoda Anglika na Riverside Stadium.

