Manchester United i Ruben Amorim wkrótce mogą zakończyć współpracę. Tymczasem Rene Meulensteen na łamach "BetVictor" wybrał już następcę Portugalczyka. Były asystent sir Alexa Fergusona uważa, że drużynę mógłby objąć Michael Carrick.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Rene Maulensteen: Michael Carrick mógłby zastąpić Rubena Amorima

Manchester United notuje fatalne wejście w sezon. Tak źle w drużynie nie było od ponad 30 lat. Ostatni występ podopiecznych Rubena Amorima zakończył się blamażem, ponieważ zostali rozbici w derbach przez Manchester City (0:3). Czarne chmury wiszą nad szkoleniowcem. Portugalczyk jednak poprowadzi drużynę w najbliższym meczu z Chelsea.

Tymczasem ostatnio na „BetVictor” ukazał się wywiad z Rene Maulensteenem, w którym poruszony został temat możliwego zwolnienia Rubena Amorima. Były asystent sir Alexa Fergusona ma swojego faworyta do objęcia funkcji trenera Manchesteru United w przypadku zwolnienia Portugalczyk. Holender wskazał na Michaela Carricka.

– Michael Carrick może być oczywistą opcją, gdyby Ruben Amorim odszedł. Zna kilku zawodników z obecnego składu. Ma więc dobre informacje z wewnątrz. Zna też oczywiście klub. Wie, jakie są oczekiwania. Zawsze tak się dzieje, kiedy padają różne nazwiska – powiedział Rene Meulensteen, cytowany przez portal „DevilPage”.

Michael Carrick obecnie jest bez pracy. Przez ostatni trzy lata były piłkarz Manchesteru United zasiadał za sterami Middlesbrough. W czerwcu jednak dobiegła końca przygoda Anglika na Riverside Stadium.