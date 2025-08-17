Manchester United – Arsenal: przewidywane składy na hit Premier League

W ramach pierwszej kolejki angielskiej Premier League, czeka nas prawdziwy hit. Na Old Trafford Manchester United zmierzy się bowiem z Arsenalem. Oto przewidywane składy na ten mecz.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Martin Odegaard

Kto zagra w hicie Premier League pomiędzy Manchesterem United a Arsenalem?

Nowy sezon Premier League rozpoczął się w Liverpoolu, gdzie zespół Arne Slota wysoko pokonał Bournemouth, bo aż 4:2. Wczoraj z kolei Manchester City rozgromił zespół Wolves. Prawdziwy hit pierwszej kolejki najlepszej ligi świata jednak dopiero przed nami. Dziś wieczorem bowiem Manchester United przed własną publicznością podejmie zespół Arsenalu.

Faworytem tej rywalizacji bez cienia wątpliwości są Kanonierzy, którzy tego lata postawili na bardzo duże i solidne wzmocnienia. Po drugiej jednak stronie jest także zespół, który zyskał kilka nowych, jakościowych zawodników. Spodziewać będzie można się więc emocjonującego spotkania, w którym padnie wiele goli. Niemniej każdy inny wynik niż zwycięstwo gości będzie rozpatrywany w kategoriach zaskoczenia.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Oto przewidywane składy na mecz Premier League, Manchester United – Arsenal:

Man Utd: Onana, De Ligt, Maguire, Yoro, Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Sesko.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Gyokeres, Martinelli.

Zobacz także: Arsenal rozbił bank! Ponad 220 milionów na transfery