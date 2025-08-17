Arsenal rozbił bank! Ponad 220 milionów na transfery

08:21, 17. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Arsenal tego lata przeznaczył ponad 220 milionów euro na sprowadzenie do klubu nowych piłkarzy. Czy to jednak wystarczy, aby zdobyć wyczekiwane w Londynie mistrzostwo kraju?

Viktor Gyokeres
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Arsenal – transfery przed sezonem 2025/26

Arsenal w tym sezonie ma bardzo duże ambicje. W Londynie mówi się coraz więcej o mistrzostwie Anglii i z pewnością taki cel stoi przed zespołem Kanonierów. Zadanie nie będzie jednak łatwe, ale w jego realizacji pomóc mają wielkie transfery, których klub dokonał tego lata.

Przede wszystkim zakończono bowiem sagę z poszukiwaniami nowego napastnika. Nowym piłkarzem Arsenalu został Viktor Gyokeres, który przez długie tygodnie i miesiące łączony był z wieloma klubami, ale ostatecznie za ponad 65 milionów trafił na Emirates Stadium. Przyjście super snajpera ze Szwecji to jednak tylko część wielkich wzmocnień Kanonierów, które tego lata już się wydarzyły.

Oglądaj Premier League przez miesiąc ZA DARMO. Odbierz 30-dniowy Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubKwota transferu
Martin ZubimendiŚrodkowy pomocnikReal Sociedad70 milionów euro
Viktor GyokeresNapastnikSporting Lizbona65,8 miliona euro
Noni MaduekeSkrzydłowyChelsea56 milionów euro
Cristhian MosqueraŚrodkowy obrońca Valencia 15 milionów euro
Christian NorgaardDefensywny pomocnikBrentford11,6 miliona euro
Kepa ArrizabalagaBramkarzChelsea5,8 miliona euro
Kwoty według: Transfermarkt

Arsenal – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubKwota transferu
MarquinhosSkrzydłowyCruzeiro3 miliony euro
Thomas ParteyDefensywny pomocnikVillarrealZa darmo
Kieran TierneyLewy obrońcaCeltic GlasgowZa darmo
 JorginhoŚrodkowy pomcnikFlamengoZa darmo
Takehiro TomiyasuPrawy obrońcaBez klubuZa darmo
Nuno TavaresLewy obrońcaLazio Rzym5 milionów euro
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Arsenalu

  • Nowy piłkarze: sześciu
  • Odeszło: sześciu
  • Wydano na transfery: 224,2 miliona euro
  • Zarobiono na transferach: 8 milionów euro

Pogłoski transferowe dotyczące Arsenalu

Okienko transferowe nadal trwa, a więc możliwe są jeszcze jakieś ruchy dotyczące zespołu Kanonierów. Sporo cały czas mówi się i pisze na temat odejścia Jakuba Kiwiora. Polakiem interesują się kluby z Włoch, a oferta do Arsenalu miała już nawet wpłynąć. Najpewniej nie będzie jednak Eberechi Eze nie będzie kolejnym wielkim wzmocnieniem zespołu Mikela Artety, bowiem wyraził już zgodę na transfer do innej ekipy z Londynu.

Czy Arsenal zostanie mistrzem Anglii w sezonie 2025/26?

  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie

0 Votes