Arsenal rozbił bank! Ponad 220 milionów na transfery

Arsenal – transfery przed sezonem 2025/26
Arsenal w tym sezonie ma bardzo duże ambicje. W Londynie mówi się coraz więcej o mistrzostwie Anglii i z pewnością taki cel stoi przed zespołem Kanonierów. Zadanie nie będzie jednak łatwe, ale w jego realizacji pomóc mają wielkie transfery, których klub dokonał tego lata.
Przede wszystkim zakończono bowiem sagę z poszukiwaniami nowego napastnika. Nowym piłkarzem Arsenalu został Viktor Gyokeres, który przez długie tygodnie i miesiące łączony był z wieloma klubami, ale ostatecznie za ponad 65 milionów trafił na Emirates Stadium. Przyjście super snajpera ze Szwecji to jednak tylko część wielkich wzmocnień Kanonierów, które tego lata już się wydarzyły.
Arsenal – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Kwota transferu
|Martin Zubimendi
|Środkowy pomocnik
|Real Sociedad
|70 milionów euro
|Viktor Gyokeres
|Napastnik
|Sporting Lizbona
|65,8 miliona euro
|Noni Madueke
|Skrzydłowy
|Chelsea
|56 milionów euro
|Cristhian Mosquera
|Środkowy obrońca
|Valencia
|15 milionów euro
|Christian Norgaard
|Defensywny pomocnik
|Brentford
|11,6 miliona euro
|Kepa Arrizabalaga
|Bramkarz
|Chelsea
|5,8 miliona euro
Arsenal – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Kwota transferu
|Marquinhos
|Skrzydłowy
|Cruzeiro
|3 miliony euro
|Thomas Partey
|Defensywny pomocnik
|Villarreal
|Za darmo
|Kieran Tierney
|Lewy obrońca
|Celtic Glasgow
|Za darmo
|Jorginho
|Środkowy pomcnik
|Flamengo
|Za darmo
|Takehiro Tomiyasu
|Prawy obrońca
|Bez klubu
|Za darmo
|Nuno Tavares
|Lewy obrońca
|Lazio Rzym
|5 milionów euro
Bilans transferowy Arsenalu
- Nowy piłkarze: sześciu
- Odeszło: sześciu
- Wydano na transfery: 224,2 miliona euro
- Zarobiono na transferach: 8 milionów euro
Pogłoski transferowe dotyczące Arsenalu
Okienko transferowe nadal trwa, a więc możliwe są jeszcze jakieś ruchy dotyczące zespołu Kanonierów. Sporo cały czas mówi się i pisze na temat odejścia Jakuba Kiwiora. Polakiem interesują się kluby z Włoch, a oferta do Arsenalu miała już nawet wpłynąć. Najpewniej nie będzie jednak Eberechi Eze nie będzie kolejnym wielkim wzmocnieniem zespołu Mikela Artety, bowiem wyraził już zgodę na transfer do innej ekipy z Londynu.
