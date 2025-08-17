Arsenal rozbił bank! Ponad 220 milionów na transfery

Arsenal tego lata przeznaczył ponad 220 milionów euro na sprowadzenie do klubu nowych piłkarzy. Czy to jednak wystarczy, aby zdobyć wyczekiwane w Londynie mistrzostwo kraju?

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Arsenal – transfery przed sezonem 2025/26

Arsenal w tym sezonie ma bardzo duże ambicje. W Londynie mówi się coraz więcej o mistrzostwie Anglii i z pewnością taki cel stoi przed zespołem Kanonierów. Zadanie nie będzie jednak łatwe, ale w jego realizacji pomóc mają wielkie transfery, których klub dokonał tego lata.

Przede wszystkim zakończono bowiem sagę z poszukiwaniami nowego napastnika. Nowym piłkarzem Arsenalu został Viktor Gyokeres, który przez długie tygodnie i miesiące łączony był z wieloma klubami, ale ostatecznie za ponad 65 milionów trafił na Emirates Stadium. Przyjście super snajpera ze Szwecji to jednak tylko część wielkich wzmocnień Kanonierów, które tego lata już się wydarzyły.

Arsenal – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Kwota transferu Martin Zubimendi Środkowy pomocnik Real Sociedad 70 milionów euro Viktor Gyokeres Napastnik Sporting Lizbona 65,8 miliona euro Noni Madueke Skrzydłowy Chelsea 56 milionów euro Cristhian Mosquera Środkowy obrońca Valencia 15 milionów euro Christian Norgaard Defensywny pomocnik Brentford 11,6 miliona euro Kepa Arrizabalaga Bramkarz Chelsea 5,8 miliona euro Kwoty według: Transfermarkt

Arsenal – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Kwota transferu Marquinhos Skrzydłowy Cruzeiro 3 miliony euro Thomas Partey Defensywny pomocnik Villarreal Za darmo Kieran Tierney Lewy obrońca Celtic Glasgow Za darmo Jorginho Środkowy pomcnik Flamengo Za darmo Takehiro Tomiyasu Prawy obrońca Bez klubu Za darmo Nuno Tavares Lewy obrońca Lazio Rzym 5 milionów euro Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Arsenalu

Nowy piłkarze: sześciu

Odeszło: sześciu

Wydano na transfery: 224,2 miliona euro

Zarobiono na transferach: 8 milionów euro

Pogłoski transferowe dotyczące Arsenalu

Okienko transferowe nadal trwa, a więc możliwe są jeszcze jakieś ruchy dotyczące zespołu Kanonierów. Sporo cały czas mówi się i pisze na temat odejścia Jakuba Kiwiora. Polakiem interesują się kluby z Włoch, a oferta do Arsenalu miała już nawet wpłynąć. Najpewniej nie będzie jednak Eberechi Eze nie będzie kolejnym wielkim wzmocnieniem zespołu Mikela Artety, bowiem wyraził już zgodę na transfer do innej ekipy z Londynu.