Kolejny cios dla Man Utd. Amorim potwierdził problem

Manchester United w niedzielnym spotkaniu 17. kolejki Premier League przegrał z Aston Villą (1:2). Jak się jednak okazuje, to nie jedyne zmartwienie Czerwonych Diabłów.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim o kontuzji Bruno Fernandesa

Manchester United co prawda postawił się Aston Villi, prezentując piłkę nożną atrakcyjną dla oka, jednak finalnie nie przyniosło to żadnych korzyści drużynie Rubena Amorima. Ekipa z Old Trafford doznała piątej porażki w tym sezonie. Na dodatek na drugą połowę nie wybiegł już Bruno Fernandes. Portugalczyk doznał kontuzji, a na jej temat kilka słów wyraził menedżer zespołu z Old Trafford.

– Myślę, że to uraz tkanek miękkich. Powrót do zdrowia zajmie trochę czasu, zobaczymy. To bardzo dziwne: przez cały rok, a zwłaszcza w tym momencie, mamy tyle problemów, ale musimy sobie z nimi radzić – powiedział Ruben Amorim cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

– Co do samego Bruno Fernandesa, prawdopodobnie opuści kilka meczów, ale nie mogę tego powiedzieć na pewno. Nie chcę o tym przesądzać. Ten facet jest zawsze w formie i zawsze potrafi się zregenerować – zaznaczył Portugalczyk.

W tym roku ekipa z Old Trafford ma do rozegrania jeszcze tylko dwa spotkania. Manchester United najpierw w roli gospodarza zmierzy się z Newcastle United. Cztery dni później drużyna Rubena Amorima zagra z Wolverhampton.

Zespół prowadzony przez Amorima obecnie plasuje się na siódmym miejscu w tabeli Premier League, legitymując się dorobkiem 26 punktów. Do lidera Arsenalu traci 13 oczek. Z kolei do piątego Liverpoolu Manchester United musi odrobić stratę dwóch punktów.

Czytaj więcej: Aston Villa w euforii po 120 latach czekania. Emery dokonał czegoś wyjątkowego