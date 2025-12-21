Aston Villa w euforii po 120 latach czekania. Emery dokonał czegoś wyjątkowego

21:56, 21. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Squawka (X)

Aston Villa pokonała Man Utd w meczu Premier League. Unai Emery został z kolei pierwszym w historii ekipy z Villa Park menedżerem z dwoma 10-meczowymi passami zwycięstw.

Unai Emery
fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Unai Emery zapisał się w historii Aston Villa

Aston Villa w tej kampanii liczy się w grze o najwyższe cele w Premier League. Aktualnie ekipa z Villa Park plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli ligi angielskiej. Jest to następstwo cennego zwycięstwa nad Manchesterem United w meczu 17. kolejki.

Tymczasem profil Squawka na platformie X poinformował, że Unai Emery jest pierwszym trenerem drużyny z Birmingham od 120 lat, któremu udało się dwukrotnie wygrać 10 meczów z rzędu.

Aston Villa wcześniej pokonała Bournemouth (4:0), Leeds United (2:1), Wolverhampton (1:0), Brighton & Hove Albion (4:3), Arsenal (2:1) oraz West Ham United (3:2) w Premier League, a także Maccabi Tel Awiw (2:0), Young Boys (2:1) i Basel (2:1) w rozgrywkach Ligi Europy.

Ekipa z Villa Park w tym roku ma do rozegrania jeszcze dwa spotkania. Najpierw zmierzy się z Chelsea, a kilka dni później z Arsenalem. Tym samym wyjątkowo pasjonująco zapowiada się końcówka 2025 roku dla fanów The Villans.

Unai Emery przejął stery nad Aston Villą w listopadzie 2022 roku. Aktualny kontrakt Hiszpana z klubem obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. 54-letni szkoleniowiec prowadził angielską ekipę jak na razie w 164 spotkaniach, notując średnią na poziomie 1,86 punktu na mecz.

W trakcie swojego pobytu w klubie z Villa Park hiszpański trener zanotował 92 zwycięstwa, 29 remisów oraz 43 porażki. Bilans bramkowy Aston Villi w tych starciach to 288 goli strzelonych i 215 straconych.

